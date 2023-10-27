استطلاع رأي: 65% من الإسرائيليين يؤيدون اجتياح غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استطلاع رأي لصحيفة معاريف بشأن العملية البرية في غزة والوضع السياسي في إسرائيل:
65% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة.
49% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التروي قليلا قبل شن العملية البرية.
49% يقولون إن بيني غانتس هو المناسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بينما يقول 28% إن بنيامين نتنياهو هو المناسب.
تراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 19 مقعدا فقط من أصل 120 وزيادة قوة معسكر غانتس إلى 36 مقعدا.
تعاظم قوة الأحزاب المنضوية تحت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إلى 77 مقعدا من أصل 120.
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