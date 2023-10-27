Saturday, 28 October 2023 02:48 GMT

استطلاع رأي: 65% من الإسرائيليين يؤيدون اجتياح غزة

10/27/2023 4:42:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




استطلاع رأي لصحيفة معاريف بشأن العملية البرية في غزة والوضع السياسي في إسرائيل:
65% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة.
49% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التروي قليلا قبل شن العملية البرية.
49% يقولون إن بيني غانتس هو المناسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بينما يقول 28% إن بنيامين نتنياهو هو المناسب.
تراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 19 مقعدا فقط من أصل 120 وزيادة قوة معسكر غانتس إلى 36 مقعدا.
تعاظم قوة الأحزاب المنضوية تحت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إلى 77 مقعدا من أصل 120.

MENAFN27102023000072011014ID1107317725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث