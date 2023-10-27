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3 شهداء في اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

10/27/2023 4:42:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




ارتفع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية إلى 3 بالإضافة إلى 8 مصابين.
وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد القائد الميداني أيسر العامر، أحد أبرز قادة الكتيبة، أثناء دفاعه عن مخيم جنين ونصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى.
وكانت نحو 40 دورية عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الجمعة مدينة جنين وانتشرت في محيط منطقة الهدف وأطراف المخيم، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجريف وتخريب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة خلال توغلها في أطراف مخيم جنين، كما عملت على تدمير النصب التذكاري الذي أقيم في مكان استشهادها، وتخريب قنوات رئيسية لتزويد السكان بمياه الشرب.


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