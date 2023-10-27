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موقع عبري: الهجوم البري على غزة سيفشل وتراجع في تأييده

10/27/2023 4:42:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال موقع واللا العبري، إنه في حال قام الجيش الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة، فإن الفشل سيكون مصير الهجوم البري.

وعلل الموقع سبب الفشل بأن "الدبابات المجهزة بأنظمة دفاعية لصد الصواريخ، لن تستطيع التعامل مع طائرات حماس المسيرة ولن تستطيع كشفها وإسقاطها، بسبب خفة وزنها وقلة الحرارة المنبعثة منها مما يصعب اكتشافها بالرادار".

وأظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف بشأن العملية البرية في غزة والوضع السياسي في إسرائيل ما يلي:

65% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة.

49% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التروي قليلا قبل شن العملية البرية.

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