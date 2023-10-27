موقع عبري: الهجوم البري على غزة سيفشل وتراجع في تأييده

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال موقع واللا العبري، إنه في حال قام الجيش الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة، فإن الفشل سيكون مصير الهجوم البري.
وعلل الموقع سبب الفشل بأن "الدبابات المجهزة بأنظمة دفاعية لصد الصواريخ، لن تستطيع التعامل مع طائرات حماس المسيرة ولن تستطيع كشفها وإسقاطها، بسبب خفة وزنها وقلة الحرارة المنبعثة منها مما يصعب اكتشافها بالرادار".
وأظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف بشأن العملية البرية في غزة والوضع السياسي في إسرائيل ما يلي:
65% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة.
49% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التروي قليلا قبل شن العملية البرية.
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