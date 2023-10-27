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تيار النيو-صهيونية مجتمع يواجه أزمة هوية - جريدة الوطن السعودية

10/27/2023 4:38:44 AM
(MENAFN- Al Watan) ((فكرة إسرائيل.. تاريخ السلطة والمعرفة)) كتاب يأخذنا فيه مؤلفه المؤرّخ ((إيلان بابيه)) إلى جذور التناقض، ويعرض، بشكل عميق ساخر، تناقضات فكرة إسرائيل مع التاريخ والواقع، ويحدّثنا عن مسيرة هذه الفكرة منذ أن كانت مجرد مشروع حتى أصبحت فكرة تدافع اليوم عن وجودها، ممثلة في الدولة والكيان بدءًا من سعيها لتغيير التاريخ بالقوة، واختراع أدب وثقافة ملصقة بأرض ليست أرضها الطبيعية، حتى الوصول لتحويلها إلى سلعة أو مشروع إعلامي يتم تسويقه في العالم، لإقناع نفسه أولا، قبل العالم، بأنه مشروع طبيعي، وأن إسرائيل فكرة إنسانية طبيعية، وهذا السعي لا يخلو من المتناقضات التي تبدو أحيانا طريفة حتى في أسلوب تطبيقها والتفكير فيها.
ظلال متناقضة
يورد الكتاب، الذي ترجمه للعربية محمد زيدان، أنه على الرغم من تفوّق إسرائيل عسكريا واقتصاديا على الفلسطينيين، فإنه ما زال للفلسطينيين رواية من اللازم أن تُروى، ولا بد أن العالم سيقبلها يوما ما.
واليوم، وبخلاف ما كانت عليه الحال في مطلع الثمانينيات، فإن السردية الصهيونية للتاريخ - بعيدة وقريبة - أضحت تعد في أنظار الكثيرين حول العالم نوعًا من البروباغاندا، بينما بدأت حقيقة الذي جرى وما زال يجري في فلسطين تتجلى، وترى النور أكثر فاكثر.
إيلان بابيه، وقليل من المؤرخين الذين كتب عليهم - بحكم المولد والأصل والـقـومـيـة – قرروا أن يكونوا جزءا من هذه الفكرة، ومنهم من تحداها بمجملها، وخرج من رحمها، ليعلن رفضه العيش في ظلالها المتناقضة.
ويعد إيلان بابيه أحد أشهر هؤلاء الذين خرجوا من هذه المنظومة الفكرية، ليعلنوا رفضهم لها، وهو المولود في حيفا، وخدم في الجيش الإسرائيلي، وشارك في حرب 1973 في هضبة الجولان السورية المحتلة.
خلل إستراتيجي
يذكر مترجم الكتاب أن ما يميز بابيه أنه خرج من رحم الحركة الأكاديمية التي كان يفترض بها – حسب المنظور الصهيوني - أن تجد المبررات العلمية والأكاديمية التاريخية لاغتصاب الأرض الفلسطينية، وإخراج سكانها منها، وشطبهم من سجل الوجود الإنساني والحضاري بالكامل. ولأن إيلان بابيه في كتابه الشهير ((التطهير العرقي لفلسطين)) قد تحدى فكرة ((حرب الاستقلال الإسرائيلية))، وأثبت أنها لم تكن أكثر من عملية تطهير عرقي منسقة تماما مع مسمى ((النكبة)) الذي يستعمله الفلسطينيون، فإنه في ((فكرة إسرائيل)) يغوص بنا عميقا إلى تحدي ونقد فكرة ((إسرائيل)) بذاتها لا مجرد الحديث عن الدولة، ولا ممارساتها الحالية على الأرض. وبالتالي، فقد انتقل بابيه إلى دراسة عميقة تتحدى ما تحاول الحركة الصهيونية أن تصوره عن فلسفة وجود إسرائيل، وضرورة وجودها، وكونها فكرةً تتماشى مع الحداثة، وتطورا طبيعيا للحركة البشرية في هذه المنطقة.
هنا يأتي هذا الصوت الأكاديمي ليقول: لا، وليكشف بأسلوب علمي رصين حقيقة هذه الفكرة وأصولها، فهي قامت أساسا على خلل إستراتيجي تمثل في تصور رومانسي غير حقيقي لأرض صحراوية فارغة ليس فيها أحد، يأتيها ((شعبها)) المشرد منذ قديم الزمان، ليعيد بناءها على أسس الحضارة الغربية الحديثة.
هذه الفكرة هي التي كان يؤمن بها المستوطنون اليهود الأوائل الذين جاءوا إلى هذه الأرض غير عارفين بحقيقة كونها ببساطة أرضا يسكنها شعبها الحقيقي بحضارته، وجذوره الضاربة في تاريخ هذه البقعة.
أزمة هوية
يوضح الكتاب أن المشروع الصهيوني، الذي وضع كل ثقله في سبيل تنفيذ هذه الفكرة، لم ينه التناقض. لذلك، فإن كل الجهود السياسية انصبت طول هذه السنين على إقناع هذا المجتمع أنه أصيل في هذه الأرض، وأن الشعب الأصيل هو الدخيل على هذه الأرض!، وهذا النشاز والتناقض هما ما أسهما في ظهور ما يمكن أن نسميه
تيار ((ما بعد الصهيونية)) الذي يمثل إيلان بابيه أحد أعمدته منذ تسعينيات القرن الماضي.
كان ظهور هذا التيار ليس إلا نتيجة طبيعية لتناقض فكرة إسرائيل مع نفسها. كما أن ظهور التيار المضاد له، الذي يسميه بابيه ((النيو-صهيونية)) نتيجة طبيعية للصراع الداخلي الذي يشهده هذا المجتمع الذي يواجه اليوم أزمة هوية حقيقية، وفقدانا تاما لأفق المشروع الذي قامت الفكرة ثم الدولة على أساسه، فصار مجرد كيان يصارع للبقاء في ظل ظروف تاريخية لا تقبل الخلل في المعادلات التي أنتجته.
الخداع والتشويه
مترجم الكتاب ذهب إلى أنه من الضروري أن يفهم القارئ العربي فكرة إسرائيل بشكل أفضل، لعل ذلك يساعد في التوصل إلى عملية سلام دائمة وعادلة في فلسطين، حيث يفسر الكتاب السبب الذي يجعل من الصعب على الغرب كشف الظلم الحاصل في فلسطين. كما يعزو الكتاب تردّد العديد من أخيار هذا العالم في الانخراط الجدي بالعمل لمصلحة المعاناة الفلسطينية إلى وجود حملة فعالة إلى حد كبير من الخداع والتشويه والتلفيق. وسيدرك قارئ هذا الكتاب أن هذه الحملة تنطلق من ذلك الادعاء السخيف الذي لا يزال القادة الإسرائيليون يصرحون به بين الفينة والأخرى بأن فلسطين جزء من أوروبا، وأنه لا تاريخ لهذه الدولة يعدو تاريخها اليهودي، فتنفي هذه الرواية، التي تجدها في كل المطبوعات والإصدارات الإسرائيلية الرسمية، الموقع الجغرافي لفلسطين في قلب العالم العربي والحضارة الإسلامية.
جذوة العنف
لا يخلو الكتاب من بصيص أمل، حيث إنه لا يعالج قضية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني فحسب، بل يمثل محاولة للتنويه من جديد للأهمية البالغة لفهم عمليات إنتاج المعرفة، وتحليلها في الكفاح من أجل تحقيق العدالة وإرساء السلام، وينطلق بإلهام مصدره المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد. ففي مقالة له في 1983، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان بعام واحد، ذكر أنه على الرغم من تفوق إسرائيل عسكريا واقتصاديًا على الفلسطينيين، فما زال للفلسطينيين رواية من اللازم أن تُروى ولا بد أن العالم سيقبلها يوما ما.
فالعالم اليوم في أمس الحاجة إلى أن تخبو جذوة العنف، وأن تنمو قوة الحقيقة، كي يحل العدل ويعم السلم. ولنذكر جيدا أن الحاسوب الشخصي ووسائل التواصل الاجتماعي والكتاب قد باتت أسلحة لا غنى عنها في هذا النضال.
((مصبن)) وأخواتها
يتكون الكتاب من 11 فصلا تتناول ((فكرة إسرائيل بين الدرس الأكاديمي والسرد الخيالي))، إذ يضم الفصل الأول: التاريخ الموضوعي للأرض والشعب، والمؤرخ الصهيوني الموضوعي رسام الخرائط الموضوعي. والفصل الثاني: الغريب إذ يصبح إرهابيا، والفلسطيني في الفكر الصهيوني، والفلسطينيون في إسرائيل: ما بين استشراق وإرهاب.
أما الفصل الثالث فيتضمن: الحرب عام 1948 بالكلمة والصورة، وفيلم رعب للأطفال: 1948 في السينما، ودان وسعادية: الأسطورة بأقصى تجلياتها في الأفلام الوثائقية.
والقسم الثاني من الكتاب يستعرض ((اللحظة ما بعد الصهيونية في إسرائيل الحركات المناهضة للصهيونية: ((مصبن)) وأخواتها))، وروّاد ما بعد الصهيونية، والرواد الأكاديميون.
ويناقش الفصل الخامس: الاعتراف بالمأساة الفلسطينية.. نظرة جديدة على حرب 48، وأهمية تأريخ عام 1948.
وتطرح بقية فصول الكتاب محاور عدة عبر عناوين مختلفة، منها: سلف انتفاضة وارسو هو دولة إسرائيل، واليهودي المخجل: شيطنة الناجين من الهولوكوست، واتهام الفلسطينيين بالنازية، والأمة التي لا يندمل لها جرح، وفكرة إسرائيل واليهود العرب، والدولة اليهودية الاستشراقية ومستشرقوها اليهود، واللحظة الثقافية ما بعد الصهيونية، والموسيقى ما بعد صهيونية، وإعلام ما بعد الصهيوني، والمسرح والسينما في الحركة ما بعد الصهيونية، والسينما ما بعد الصهيونية.. خط النار، وشيء من الإنسانية في قصة النكبة، والتوجه النقدي ما بعد الصهيوني في الأفلام الوثائقية، وانتصار النيو-صهيونية، وصعود النيو-صهيونية، وأثر ما بعد الصهيونية.

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