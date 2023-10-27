شركة GC Aesthetics وشركة Bimini Health Tech تشكلان شراكة إستراتيجية للنهوض بحلول تجميل الثدي على مستوى العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة GCAesthetics‏ ®، وهي علامة تجارية راسخة في مجالات تجميل الثدي، وشركة Bimini Health Tech‏ ("يشار إليها هنا باسم (Bimini"، الرائدة في حلول الرعاية الصحية، أن تعلنا عنشراكتهما الرائدة في المشروع المشترك الذي يهدف إلى إحداث ثورة في عمليات تجميل الثدي في جميع أنحاء العالم.

يجمع هذا التعاون الإستراتيجي بين خبرة شركة GC Aesthetics التي تبلغ 40 عامًا في تصميم وتصنيع وتوزيع عمليات زرع الثدي المصنوعة من السيليكون مع خبرة Bimini في ابتكار تجميل الثدي. والنتيجة: التزام غير مسبوق بتزويد النساء بأفضل الحلول في فئتها لتجميل الثدي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ولاتام وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

تحت مظلة المشروع المشترك المسمى "”OPALINE Aesthetics، ستقوم GC Aesthetics بنشر حلول الرعاية الصحية من Bimini خارج الولايات المتحدة وكندا. على العكس من ذلك، ستقوم Bimini بتسويق حلول تجميل الثدي من GC Aesthetics في الولايات المتحدة والتي ستكمل مجموعة تقنيات الطعم النقي الرائدة في الصناعة والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول لجراحي التجميل والترميم.

قال Carlos Reis Pinto، الرئيس التنفيذي لشركة GC Aesthetics: "نريد تزويد المرضى في جميع أنحاء العالم بأحدث حلول تجميل الثدي مع أفضل ملف تعريف للسلامة في فئته". قال Brad Conlan، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Bimini Health Tech: "لن يؤدي الجمع بين محافظ Bimini وGCA إلى توسيع نطاق وصول المرضى إلى حلول أوسع فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين مستوى الرعاية في عمليات تجميل الثدي".

القوة الدافعة وراء هذه الشراكة هي الالتزام المشترك تجاه المرضى وجراحي التجميل. من خلال تضافر الجهود، تهدف GC Aesthetics وBimini Health Tech إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للمرأة ورفاهيتها، وتقديم دعم شامل لاحتياجات تجميل الثدي.

تتطلب عمليات تجميل الثدي التفاني والالتزام بالرعاية الصحية للمرأة. سنشرع بشكل جماعي في هذه الرحلة للمساهمة في صحة المرأة ورفاهيتها، بالشراكة مع المهنيين الطبيين في جميع أنحاء العالم.

حول GC Aesthetics

GC Aesthetics هي شركة تكنولوجيا طبية عالمية راسخة تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة شاملة من المنتجات التجميلية والترميمية الخاصة. طوال تاريخها الممتد على مدار 40 عامًا، كرست GCA جهودها للنهوض بعلم التجميل الطبي وتقديم غرسات ثدي عالية الجودة لتكبير الثدي والجراحة الترميمية للثدي. لقد بعنا أكثر من 3 ملايين غرسة في 70 دولة، ومنتجاتنا مدعومة ببيانات سريرية منشورة لمدة 10 سنوات.

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حول Bimini Health Tech :

تأسست Bimini Health Tech في عام 2013، وهي شركة عالمية رائدة في قطاعات الجراحة التجديدية والتجميلية والبلاستيكية والترميمية. بدعم من عقود من الخبرة، تلتزم Bimini بتطوير واقتناء وتسويق المنتجات المبتكرة التي توفر حلولاً متميزة للمرضى والأطباء. تشمل محفظتنا العلامات التجارية Puregraft‏® (نظام الترشيح الدهني، وزرع الثدي الآمن، منبت الأدمة الخلوية الجوهرية)، وHealeon‏®، وDermapose‏®، وKerastem‏®. تم استخدام منتجات Bimini في أكثر من 1.5 مليون عملية في جميع أنحاء العالم، بدعم من أكثر من 100 براءة اختراع، و20 تصريحًا وموافقة على الجهاز، وأكثر من 25 منشورًا علميًا.

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