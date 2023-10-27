شركة GC Aesthetics وشركة Bimini Health Tech تشكلان شراكة إستراتيجية للنهوض بحلول تجميل الثدي على مستوى العالم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة GCAesthetics ®، وهي علامة تجارية راسخة في مجالات تجميل الثدي، وشركة Bimini Health Tech ("يشار إليها هنا باسم (Bimini"، الرائدة في حلول الرعاية الصحية، أن تعلنا عن
شراكتهما الرائدة في المشروع المشترك الذي يهدف إلى إحداث ثورة في عمليات تجميل الثدي في جميع أنحاء العالم.
يجمع هذا التعاون الإستراتيجي بين خبرة شركة GC Aesthetics التي تبلغ 40 عامًا في تصميم وتصنيع وتوزيع عمليات زرع الثدي المصنوعة من السيليكون مع خبرة Bimini في ابتكار تجميل الثدي. والنتيجة: التزام غير مسبوق بتزويد النساء بأفضل الحلول في فئتها لتجميل الثدي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ولاتام وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
تحت مظلة المشروع المشترك المسمى "”OPALINE Aesthetics، ستقوم GC Aesthetics بنشر حلول الرعاية الصحية من Bimini خارج الولايات المتحدة وكندا. على العكس من ذلك، ستقوم Bimini بتسويق حلول تجميل الثدي من GC Aesthetics في الولايات المتحدة والتي ستكمل مجموعة تقنيات الطعم النقي الرائدة في الصناعة والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول لجراحي التجميل والترميم.
قال Carlos Reis Pinto، الرئيس التنفيذي لشركة GC Aesthetics: "نريد تزويد المرضى في جميع أنحاء العالم بأحدث حلول تجميل الثدي مع أفضل ملف تعريف للسلامة في فئته". قال Brad Conlan، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Bimini Health Tech: "لن يؤدي الجمع بين محافظ Bimini وGCA إلى توسيع نطاق وصول المرضى إلى حلول أوسع فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين مستوى الرعاية في عمليات تجميل الثدي".
القوة الدافعة وراء هذه الشراكة هي الالتزام المشترك تجاه المرضى وجراحي التجميل. من خلال تضافر الجهود، تهدف GC Aesthetics وBimini Health Tech إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للمرأة ورفاهيتها، وتقديم دعم شامل لاحتياجات تجميل الثدي.
تتطلب عمليات تجميل الثدي التفاني والالتزام بالرعاية الصحية للمرأة. سنشرع بشكل جماعي في هذه الرحلة للمساهمة في صحة المرأة ورفاهيتها، بالشراكة مع المهنيين الطبيين في جميع أنحاء العالم.
حول GC Aesthetics
GC Aesthetics هي شركة تكنولوجيا طبية عالمية راسخة تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة شاملة من المنتجات التجميلية والترميمية الخاصة. طوال تاريخها الممتد على مدار 40 عامًا، كرست GCA جهودها للنهوض بعلم التجميل الطبي وتقديم غرسات ثدي عالية الجودة لتكبير الثدي والجراحة الترميمية للثدي. لقد بعنا أكثر من 3 ملايين غرسة في 70 دولة، ومنتجاتنا مدعومة ببيانات سريرية منشورة لمدة 10 سنوات.
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حول Bimini Health Tech :
تأسست Bimini Health Tech في عام 2013، وهي شركة عالمية رائدة في قطاعات الجراحة التجديدية والتجميلية والبلاستيكية والترميمية. بدعم من عقود من الخبرة، تلتزم Bimini بتطوير واقتناء وتسويق المنتجات المبتكرة التي توفر حلولاً متميزة للمرضى والأطباء. تشمل محفظتنا العلامات التجارية Puregraft® (نظام الترشيح الدهني، وزرع الثدي الآمن، منبت الأدمة الخلوية الجوهرية)، وHealeon®، وDermapose®، وKerastem®. تم استخدام منتجات Bimini في أكثر من 1.5 مليون عملية في جميع أنحاء العالم، بدعم من أكثر من 100 براءة اختراع، و20 تصريحًا وموافقة على الجهاز، وأكثر من 25 منشورًا علميًا.
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