ترحب Kinaxis بـ Provisionai في شبكة الشركاء العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انضمت ProvisionAI، المزود الوحيد لحل جدولة نقل التجديد الحاصل على براءة اختراع، إلى برنامج شركاء تمديد الحلول Kinaxis® (TSX:KXS). من خلال هذه الشراكة، يمكن للعملاء المشتركين الآن توسيع الرؤية وخفة الحركة المكتسبة من منصة Kinaxis RapidResponse®، وتقنيتها المتزامنة الحاصلة على براءة اختراع، في احتياجات جدولة النقل الخاصة بهم؛ في الواقع، القضاء على تأخر الاستجابة والانعزالات.

صرح Tom Moore ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ ProvisionAI : "إن الجمع بين RapidResponse وLevelLoad من ProvisionAI يعني أنه يمكن للعملاء دمج البيانات من شبكتهم بالكامل مع بيانات النقل الخاصة بهم في الوقت الفعلي". "من خلال فهم القيود في الوقت الفعلي من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، يمكن للعملاء إنشاء أحدث جدول نقل للتجديد والذي يأخذ أيضًا في الاعتبار تكاليف الناقل في المسار، وقدرات المستودعات وتوافر المخزون. إنها تغير قواعد اللعبة في إدارة سلسلة التوريد."

تشترك Kinaxis وProvisionAI بالفعل في العديد من العملاء العالميين البارزين بما في ذلك Unilever وDiageo وBaxter وKimberly-Clark.

صرح Conrad Mandala ، نائب الرئيس الأول للمنظمة الشريكة العالمية في Kinaxis ، "يعد شركاء توسيع الحلول لدينا أمرًا حيويًا في نظام Kinaxis البيئي، حيث يقدمون إمكانات فريدة ومتخصصة لعملائنا". "يسعدنا أن نرحب بـ ProvisionAI في برنامج شركائنا العالمي ومتحمسون للغاية لما سنحققه معًا."

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد الحديثة. نخدم سلاسل التوريد والأفراد الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطراب الذي نشهده اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع نهج يركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من جميع الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات وحتى التنفيذ وصولاً إلى الثانية والتسليم في الميل الأخير. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة kinaxis أو تابعونا على LinkedIn .

نبذة عن ProvisionAI

توفر ProvisionAI للمصنعين العالميين حلاً لجدولة النقل يتميز بتجديد محسّن ومحدود للقدرة. تحقق LevelLoad، العرض الرئيسي، أهداف تخطيط النقل على المدى الطويل على الرغم من واقع قيود شبكة سلسلة التوريد. وتشمل النتائج حمولات أكبر، واستخدامًا أكبر لشركات الشحن المفضلة، وتكاليف أقل بشكل عام. يوفر العملاء الملايين من خلال طرح الحمولات مبكرًا لحجز شركات النقل المفضلة، وملء حمولات الشاحنات على النحو الأمثل لتقليل السعة المهدرة، وتحسين تلبية طلبات العملاء، وخفض التكاليف. تم تطوير التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع على مدار خمس سنوات من قبل فريق من خبراء تحسين الخدمات اللوجستية الذين قاموا بدراسة شركات الشحن مثل Unilever وBaxter وP&G وKimberly-Clark. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

البيانات التطلعية

تشكل بعض البيانات الواردة في هذا الإصدار بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها. تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بفرص نمو Kinaxis والفوائد المحتملة لمنتجات وخدمات Kinaxis والطلب عليها. تخضع هذه البيانات لبعض الافتراضات والمخاطر والشكوك، بما في ذلك وجهة نظرنا للوضع النسبي لمنتجات وخدمات Kinaxis مقارنةً بالعروض التنافسية في الصناعة. ويتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على مثل هذه التصريحات. قد تختلف النتائج الفعلية والأداء والإنجازات والتطورات الخاصة بـ Kinaxis ماديًا عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو التطورات المعبر عنها أو ضمنيًا في هذه البيانات. يمكن العثور على عوامل الخطر التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو التطورات الفعلية لـ Kinaxis ماديًا عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو التطورات المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات في المستندات العامة المقدمة من Kinaxis إلى السلطات التنظيمية للأوراق المالية الكندية. لا تتحمل Kinaxis أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون صراحةً.

المصدر: Kinaxis

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.