ترحب Kinaxis بـ Provisionai في شبكة الشركاء العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انضمت ProvisionAI، المزود الوحيد لحل جدولة نقل التجديد الحاصل على براءة اختراع، إلى برنامج شركاء تمديد الحلول Kinaxis® (TSX:KXS). من خلال هذه الشراكة، يمكن للعملاء المشتركين الآن توسيع الرؤية وخفة الحركة المكتسبة من منصة Kinaxis RapidResponse®، وتقنيتها المتزامنة الحاصلة على براءة اختراع، في احتياجات جدولة النقل الخاصة بهم؛ في الواقع، القضاء على تأخر الاستجابة والانعزالات.
صرح Tom Moore ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ ProvisionAI : "إن الجمع بين RapidResponse وLevelLoad من ProvisionAI يعني أنه يمكن للعملاء دمج البيانات من شبكتهم بالكامل مع بيانات النقل الخاصة بهم في الوقت الفعلي". "من خلال فهم القيود في الوقت الفعلي من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، يمكن للعملاء إنشاء أحدث جدول نقل للتجديد والذي يأخذ أيضًا في الاعتبار تكاليف الناقل في المسار، وقدرات المستودعات وتوافر المخزون. إنها تغير قواعد اللعبة في إدارة سلسلة التوريد."
تشترك Kinaxis وProvisionAI بالفعل في العديد من العملاء العالميين البارزين بما في ذلك Unilever وDiageo وBaxter وKimberly-Clark.
صرح Conrad Mandala ، نائب الرئيس الأول للمنظمة الشريكة العالمية في Kinaxis ، "يعد شركاء توسيع الحلول لدينا أمرًا حيويًا في نظام Kinaxis البيئي، حيث يقدمون إمكانات فريدة ومتخصصة لعملائنا". "يسعدنا أن نرحب بـ ProvisionAI في برنامج شركائنا العالمي ومتحمسون للغاية لما سنحققه معًا."
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد الحديثة. نخدم سلاسل التوريد والأفراد الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطراب الذي نشهده اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع نهج يركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من جميع الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات وحتى التنفيذ وصولاً إلى الثانية والتسليم في الميل الأخير. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة kinaxis أو تابعونا على LinkedIn .
نبذة عن ProvisionAI
توفر ProvisionAI للمصنعين العالميين حلاً لجدولة النقل يتميز بتجديد محسّن ومحدود للقدرة. تحقق LevelLoad، العرض الرئيسي، أهداف تخطيط النقل على المدى الطويل على الرغم من واقع قيود شبكة سلسلة التوريد. وتشمل النتائج حمولات أكبر، واستخدامًا أكبر لشركات الشحن المفضلة، وتكاليف أقل بشكل عام. يوفر العملاء الملايين من خلال طرح الحمولات مبكرًا لحجز شركات النقل المفضلة، وملء حمولات الشاحنات على النحو الأمثل لتقليل السعة المهدرة، وتحسين تلبية طلبات العملاء، وخفض التكاليف. تم تطوير التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع على مدار خمس سنوات من قبل فريق من خبراء تحسين الخدمات اللوجستية الذين قاموا بدراسة شركات الشحن مثل Unilever وBaxter وP&G وKimberly-Clark. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
البيانات التطلعية
تشكل بعض البيانات الواردة في هذا الإصدار بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها. تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بفرص نمو Kinaxis والفوائد المحتملة لمنتجات وخدمات Kinaxis والطلب عليها. تخضع هذه البيانات لبعض الافتراضات والمخاطر والشكوك، بما في ذلك وجهة نظرنا للوضع النسبي لمنتجات وخدمات Kinaxis مقارنةً بالعروض التنافسية في الصناعة. ويتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على مثل هذه التصريحات. قد تختلف النتائج الفعلية والأداء والإنجازات والتطورات الخاصة بـ Kinaxis ماديًا عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو التطورات المعبر عنها أو ضمنيًا في هذه البيانات. يمكن العثور على عوامل الخطر التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو التطورات الفعلية لـ Kinaxis ماديًا عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو التطورات المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات في المستندات العامة المقدمة من Kinaxis إلى السلطات التنظيمية للأوراق المالية الكندية. لا تتحمل Kinaxis أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون صراحةً.
المصدر: Kinaxis
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