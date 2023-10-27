Corpay ستصبح شريكًا عالميًا في مجال صرف العملات الأجنبية لـ Cirque Du Soleil

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Corpay1، FLEETCOR® (NYSE: FLT) العلامة التجارية والرائدة عالميًا في مدفوعات الأعمال أن تعلن أن شركة Corpay's Cross-Border قد أبرمت اتفاقية مع Cirque du Soleil لتصبح شريكها الرسمي في مجال الصرف الأجنبي (FX). ومن خلال هذه الرعاية العالمية، ستتمكن Cirque du Soleil من الوصول إلى حلول Corpay المبتكرة للمساعدة في التخفيف من تعرضها لصرف العملات الأجنبية.

"باعتبارها شركة كندية تأسست في كيبيك منذ أكثر من 20 عامًا، يسر Corpay أن تصبح الشريك الرسمي في مجال الصرف الأجنبي (FX) لـ Cirque du Soleil. صرح Brad Loder، نائب الرئيس للتسويق عبر الحدود في Corpay Cross-Border Solutions: "يعد هذا معلمًا هامًا لتطور برنامج الشراكة العالمية لـCorpay، لأنه يمثل دخولنا إلى عالم الفنون والترفيه الحي". "ومع تركيزنا القوي على تنمية العلامة التجارية Corpay، بالإضافة إلى أعمالنا المتعلقة بمدفوعات الشركات وإدارة مخاطر العملات في كندا وفي جميع أنحاء العالم، فإننا سعداء بالشراكة مع Cirque du Soleil، الرمز الكندي والرائد المشهور عالميًا في مجال الترفيه الحي."

"تعد هذه الرعاية الجديدة مناسبة تمامًا لمنظمة عالمية مثل منظمتنا، التي تقدم عروضها السياحية في أكثر من 30 دولة كل عام، وبالتالي تحتاج إلى إدارة تعرضنا لمخاطر صرف العملات الأجنبية عبر عملات متعددة. صرحت Lauren Hart، رئيس استراتيجية الشراكة، Cirque du Soleil Entertainment Group: "إننا نتطلع إلى سرد قصة على نطاق أوسع حول كيفية توفير حلول Corpay لقيمة مضافة لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في مؤسستنا".

نبذة عن Corpay

Corpay هي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات التجارية، حيث تساعد الشركات من جميع الأحجام على تتبع وإدارة ودفع نفقاتها بشكل أفضل. توفر Corpay للعملاء مجموعة شاملة من حلول الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك دفع الفواتير وأتمتة AP والمدفوعات عبر الحدود وإدارة مخاطر العملات وبرامج البطاقات التجارية. Corpay هي جزء من FLEETCOR (NYSE: FLT) من مجموعة العلامات التجارية. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة .

نبذة عن Cirque du Soleil Entertainment Group

تعد Cirque du Soleil Entertainment Group إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الترفيه الحي. بالإضافة إلى إنتاج عروض فنون السيرك ذات الشهرة العالمية، تقدم الشركة نهجها الإبداعي لمجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال الترفيه، مثل إنتاج الوسائط المتعددة والتجارب الغامرة والمناسبات الخاصة. تهدف Cirque du Soleil Entertainment Group، بما يتجاوز إبداعاتها المتنوعة، إلى التأثير بشكل إيجابي على الأشخاص والمجتمعات والكوكب من خلال أدواتها الأكثر أهمية: الإبداع والفن. منذ إنشائها عام 1984، تم إلهام أكثر من 378 مليون شخص في 6 قارات و86 دولة. ويعمل في الشركة الكندية الآن أكثر من 4000 موظف، من بينهم 1200 فنان من 80 جنسية مختلفة. لمزيد من المعلومات حول Cirque du Soleil Entertainment Group، يرجى زيارة موقع CDSentertainmentgroup.

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