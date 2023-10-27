Corpay ستصبح شريكًا عالميًا في مجال صرف العملات الأجنبية لـ Cirque Du Soleil

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Corpay1، FLEETCOR® (NYSE: FLT) العلامة التجارية والرائدة عالميًا في مدفوعات الأعمال أن تعلن أن شركة Corpay's Cross-Border قد أبرمت اتفاقية مع Cirque du Soleil لتصبح شريكها الرسمي في مجال الصرف الأجنبي (FX). ومن خلال هذه الرعاية العالمية، ستتمكن Cirque du Soleil من الوصول إلى حلول Corpay المبتكرة للمساعدة في التخفيف من تعرضها لصرف العملات الأجنبية.
"باعتبارها شركة كندية تأسست في كيبيك منذ أكثر من 20 عامًا، يسر Corpay أن تصبح الشريك الرسمي في مجال الصرف الأجنبي (FX) لـ Cirque du Soleil. صرح Brad Loder، نائب الرئيس للتسويق عبر الحدود في Corpay Cross-Border Solutions: "يعد هذا معلمًا هامًا لتطور برنامج الشراكة العالمية لـCorpay، لأنه يمثل دخولنا إلى عالم الفنون والترفيه الحي". "ومع تركيزنا القوي على تنمية العلامة التجارية Corpay، بالإضافة إلى أعمالنا المتعلقة بمدفوعات الشركات وإدارة مخاطر العملات في كندا وفي جميع أنحاء العالم، فإننا سعداء بالشراكة مع Cirque du Soleil، الرمز الكندي والرائد المشهور عالميًا في مجال الترفيه الحي."
"تعد هذه الرعاية الجديدة مناسبة تمامًا لمنظمة عالمية مثل منظمتنا، التي تقدم عروضها السياحية في أكثر من 30 دولة كل عام، وبالتالي تحتاج إلى إدارة تعرضنا لمخاطر صرف العملات الأجنبية عبر عملات متعددة. صرحت Lauren Hart، رئيس استراتيجية الشراكة، Cirque du Soleil Entertainment Group: "إننا نتطلع إلى سرد قصة على نطاق أوسع حول كيفية توفير حلول Corpay لقيمة مضافة لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في مؤسستنا".
نبذة عن Corpay
Corpay هي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات التجارية، حيث تساعد الشركات من جميع الأحجام على تتبع وإدارة ودفع نفقاتها بشكل أفضل. توفر Corpay للعملاء مجموعة شاملة من حلول الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك دفع الفواتير وأتمتة AP والمدفوعات عبر الحدود وإدارة مخاطر العملات وبرامج البطاقات التجارية. Corpay هي جزء من FLEETCOR (NYSE: FLT) من مجموعة العلامات التجارية. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة .
نبذة عن Cirque du Soleil Entertainment Group
تعد Cirque du Soleil Entertainment Group إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الترفيه الحي. بالإضافة إلى إنتاج عروض فنون السيرك ذات الشهرة العالمية، تقدم الشركة نهجها الإبداعي لمجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال الترفيه، مثل إنتاج الوسائط المتعددة والتجارب الغامرة والمناسبات الخاصة. تهدف Cirque du Soleil Entertainment Group، بما يتجاوز إبداعاتها المتنوعة، إلى التأثير بشكل إيجابي على الأشخاص والمجتمعات والكوكب من خلال أدواتها الأكثر أهمية: الإبداع والفن. منذ إنشائها عام 1984، تم إلهام أكثر من 378 مليون شخص في 6 قارات و86 دولة. ويعمل في الشركة الكندية الآن أكثر من 4000 موظف، من بينهم 1200 فنان من 80 جنسية مختلفة. لمزيد من المعلومات حول Cirque du Soleil Entertainment Group، يرجى زيارة موقع CDSentertainmentgroup.
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