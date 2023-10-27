Linksys®‎ تقدم أول نظام Wifi 7 Mesh ذي إعداد بسرعة فائقة يتم في غضون 10 دقائق

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Linksys ، وهي شركة رائدة في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة، عن أول اتصال منزلي بنظام WiFi 7 Mesh System، وهو Linksys Velop® Pro 7. تم تصميم أحدث حلول Linksys خصيصًا لوضع تشغيل WiFi الأكثر كفاءة حتى الآن، وهو يوفر تجارب بث وتعاون إلكتروني وألعاب مذهلة ويمكن إعداده في أقل من 10 دقائق.
أسرع إعداد شبكي من Linksys حتى الآن وهو سهل الاستخدام والإعداد من قِبل الجميع
لقد تم تصميمه لتبسيط وتسهيل إنشاء الاتصال الشبكي المنزلي على أي شخص، وقد تم تقليل وقت الإعداد بنسبة 66% ليصل إلى أقل من 10 دقائق حتى تتمكن من تزويد منزلك بتغطية كاملة في وقت أقل مما يستغرقه أبسط المهام المنزلية.
Jeevan Patil ، نائبة الرئيس لشؤون تجارب العملاء في Linksys : "لدى الأسرة المتوسطة اليوم ما لا يقل عن 10 أجهزة متصلة.1 ومع تحول الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى الوضع الطبيعي الجديد في الحلول المتعلقة بأمن المنزل والعمل والترفيه، فإن نظام Linksys Velop Pro 7، وهو النظام الشبكي الأكثر تقدمًا لدينا حتى الآن، يفتح الباب لتسخير تكنولوجيا الجيل التالي دون أن يفوت العملاء أي شيء.
نظام الشبكة الأكثر تقدمًا من Linksys حتى الآن
تم تصميم Linksys Velop Pro 7 خصيصًا لشبكة WiFi 7، وهو وضع تشغيل WiFi الأكثر كفاءة حتى الآن، مع سرعات تصل إلى 5 مرات أسرع من WiFi 6 * - نقل المعلومات بسرعة فائقة عبر اتصالات مستقرة في مدة انتقال منخفضة للغاية - مما يوفر بثًا لا تشوبه شائبة، فضلاً عن أنشطة التعاون الإلكتروني، أو تجربة الألعاب السلسة.
يستخدم Velop Pro 7 تصميم " Droplet " الخاص بـ Linksys Designer Series
تعيد سلسلة Linksys Designer Series ابتكار مفهوم الاتصال المنزلي من خلال منتجات أنيقة ومصممة بعناية تعني برفع مستوى الجماليات. إذ تتميز المنتجات الموجودة في سلسلة Designer بمظهر أنيق وعصري، بينما تظل توفر السرعة والاستقرار والموثوقية التي لا يمكن تقديمها إلا من شركة رائدة وموثوق بها في هذا المجال لأكثر من 35 عامًا، وكل ذلك مدعوم بضمان لمدة 3 سنوات.
قال Ganesh Swaminathan ، نائب الرئيس والمدير العام للبنية التحتية اللاسلكية والشبكات، في شركة Qualcomm Technologies، Inc . : "نحن متحمسون للتعاون مع Linksys لتقديم هذه التكنولوجيا التي ستغير قواعد اللعبة للمستهلكين من خلال Velop Pro 7 المدعوم بمنصة Qualcomm Networking Pro 620. ومن خلال تقديم ميزات WiFi 7 من الجيل التالي اليوم، يعد هذا الحل مثاليًا لأنظمة الشبكات المنزلية حيث سيستفيد النظام البيئي المتنامي للهواتف المحمولة والحوسبة وأجهزة XR المبنية على Qualcomm® FastConnect TM 7800 من تجارب WiFi 7 اللاسلكية العالية الجودة."
بدعم من أحدث منصة لـ Qualcomm® Networking Pro 620، يأتي Linksys Velop Pro 7 مزودًا بثبات وأداء يشبه ملا تتمتع به الحلول ذات الاتصال السلكي، وهو قادر على تشغيل Multi-Link الذي يقدم خدمات مثل تجميع الارتباط وتجاوز فشل الارتباط الشائع في الشبكات السلكية.
وعبوة Velop Pro 7 قابلة لإعادة التدوير ومصنوعة من 65% من المواد المعاد تدويرها. يعد Velop Pro 7 خطوة للأمام في هدف Linksys المتمثل في تقليل تأثير أعمالها ومنتجاتها في الكوكب، مراعاةً للبيئة، بشكل مستمر.
التسعير والتوافر
تتوفر كل الأنظمة مع ضمان ممتد لمدة ثلاث سنوات لمزيد من راحة البال والدعم للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
Linksys Velop Pro 7 is متوفر الآن على Linksys ، وBest Buy ، وAmazon .
399.99 دولارًا أمريكيًا (حزمة العقدة الواحدة) – موصى بها لما يصل إلى 3 غرف / طابق واحد (ما يصل إلى 3 آلاف قدم مربع)*
749.99 دولارًا أمريكيًا (حزمة مكونة من عقدتين) - موصى بها لما يصل إلى 6 غرف / طابقين (ما يصل إلى 6 آلاف قدم مربع)*
999.99 دولارًا أمريكيًا (حزمة مكونة من 3 عقد) – موصى بها لما يصل إلى 9 غرف / 3 طوابق (ما يصل إلى 9 آلاف قدم مربع)*
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معلومات عن Linksys
في Linksys، نقوم نبرع في تيسير البساطة حتى لا تضطر للتعامل مع التعقيد أبدًا. إن Linksys علامة تجارية مميزة تحتفل بمرور 35 عامًا على ابتكاراتها في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. وبفضل العديد من المنتجات الرائدة في الصناعة، تقدم Linksys حلولاً بسيطة وسريعة وموثوق بها وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث "لا توجد فرق وأقسام تكنولوجيا معلومات".
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*المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. تعكس السرعة الحد الأقصى لسرعات WiFi المدمجة عبر جميع أجهزة اللاسلكي وفقًا لمواصفات IEEE Standard 802.11. تعتمد تقديرات النطاق على نتائج اختبار الأداء. ستختلف السرعة الفعلية والأداء والنطاق، ولن تكون السرعات القصوى المدعومة متاحة لكل العملاء بسبب الظروف والمتغيرات، مثل مواد البناء والتشييد، وحجم حركة مرور الشبكة، ومزيج المنتجات اللاسلكية المستخدمة، والتداخل، ومعيار WiFi الخاص بجهازك اللاسلكي، والعوائق اللاسلكية، والعوامل الخارجية. ما يزعم من معلومات سرعة WiFi 7 الأسرع يُقارن WiFi 7 بـ WiFi 6. قد تختلف أوقات الإعداد ونتائج الأداء بالنسبة لشبكتك المنزلية الفريدة.
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Qualcomm وFastConnect هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Qualcomm Incorporated. تعد منصات Qualcomm Networking Pro Series وQualcomm FastConnect من منتجات شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.
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