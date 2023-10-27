Linksys®‎ تقدم أول نظام Wifi 7 Mesh ذي إعداد بسرعة فائقة يتم في غضون 10 دقائق

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Linksys ، وهي شركة رائدة في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة، عن أول اتصال منزلي بنظام WiFi 7 Mesh System، وهو Linksys Velop® Pro 7. تم تصميم أحدث حلول Linksys خصيصًا لوضع تشغيل WiFi الأكثر كفاءة حتى الآن، وهو يوفر تجارب بث وتعاون إلكتروني وألعاب مذهلة ويمكن إعداده في أقل من 10 دقائق.

أسرع إعداد شبكي من Linksys حتى الآن وهو سهل الاستخدام والإعداد من قِبل الجميع

لقد تم تصميمه لتبسيط وتسهيل إنشاء الاتصال الشبكي المنزلي على أي شخص، وقد تم تقليل وقت الإعداد بنسبة 66% ليصل إلى أقل من 10 دقائق حتى تتمكن من تزويد منزلك بتغطية كاملة في وقت أقل مما يستغرقه أبسط المهام المنزلية.

Jeevan Patil ، نائبة الرئيس لشؤون تجارب العملاء في Linksys : "لدى الأسرة المتوسطة اليوم ما لا يقل عن 10 أجهزة متصلة.1 ومع تحول الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى الوضع الطبيعي الجديد في الحلول المتعلقة بأمن المنزل والعمل والترفيه، فإن نظام Linksys Velop Pro 7، وهو النظام الشبكي الأكثر تقدمًا لدينا حتى الآن، يفتح الباب لتسخير تكنولوجيا الجيل التالي دون أن يفوت العملاء أي شيء.

نظام الشبكة الأكثر تقدمًا من Linksys حتى الآن

تم تصميم Linksys Velop Pro 7 خصيصًا لشبكة WiFi 7، وهو وضع تشغيل WiFi الأكثر كفاءة حتى الآن، مع سرعات تصل إلى 5 مرات أسرع من WiFi 6 * - نقل المعلومات بسرعة فائقة عبر اتصالات مستقرة في مدة انتقال منخفضة للغاية - مما يوفر بثًا لا تشوبه شائبة، فضلاً عن أنشطة التعاون الإلكتروني، أو تجربة الألعاب السلسة.

يستخدم Velop Pro 7 تصميم " Droplet " الخاص بـ Linksys Designer Series

تعيد سلسلة Linksys Designer Series ابتكار مفهوم الاتصال المنزلي من خلال منتجات أنيقة ومصممة بعناية تعني برفع مستوى الجماليات. إذ تتميز المنتجات الموجودة في سلسلة Designer بمظهر أنيق وعصري، بينما تظل توفر السرعة والاستقرار والموثوقية التي لا يمكن تقديمها إلا من شركة رائدة وموثوق بها في هذا المجال لأكثر من 35 عامًا، وكل ذلك مدعوم بضمان لمدة 3 سنوات.

قال Ganesh Swaminathan ، نائب الرئيس والمدير العام للبنية التحتية اللاسلكية والشبكات، في شركة Qualcomm Technologies، Inc . : "نحن متحمسون للتعاون مع Linksys لتقديم هذه التكنولوجيا التي ستغير قواعد اللعبة للمستهلكين من خلال Velop Pro 7 المدعوم بمنصة Qualcomm Networking Pro 620. ومن خلال تقديم ميزات WiFi 7 من الجيل التالي اليوم، يعد هذا الحل مثاليًا لأنظمة الشبكات المنزلية حيث سيستفيد النظام البيئي المتنامي للهواتف المحمولة والحوسبة وأجهزة XR المبنية على Qualcomm® FastConnect TM 7800 من تجارب WiFi 7 اللاسلكية العالية الجودة."

بدعم من أحدث منصة لـ Qualcomm® Networking Pro 620، يأتي Linksys Velop Pro 7 مزودًا بثبات وأداء يشبه ملا تتمتع به الحلول ذات الاتصال السلكي، وهو قادر على تشغيل Multi-Link الذي يقدم خدمات مثل تجميع الارتباط وتجاوز فشل الارتباط الشائع في الشبكات السلكية.

وعبوة Velop Pro 7 قابلة لإعادة التدوير ومصنوعة من 65% من المواد المعاد تدويرها. يعد Velop Pro 7 خطوة للأمام في هدف Linksys المتمثل في تقليل تأثير أعمالها ومنتجاتها في الكوكب، مراعاةً للبيئة، بشكل مستمر.

التسعير والتوافر

تتوفر كل الأنظمة مع ضمان ممتد لمدة ثلاث سنوات لمزيد من راحة البال والدعم للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

Linksys Velop Pro 7 is متوفر الآن على Linksys ، وBest Buy ، وAmazon .



399.99 دولارًا أمريكيًا (حزمة العقدة الواحدة) – موصى بها لما يصل إلى 3 غرف / طابق واحد (ما يصل إلى 3 آلاف قدم مربع)*

749.99 دولارًا أمريكيًا (حزمة مكونة من عقدتين) - موصى بها لما يصل إلى 6 غرف / طابقين (ما يصل إلى 6 آلاف قدم مربع)* 999.99 دولارًا أمريكيًا (حزمة مكونة من 3 عقد) – موصى بها لما يصل إلى 9 غرف / 3 طوابق (ما يصل إلى 9 آلاف قدم مربع)*

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معلومات عن Linksys

في Linksys، نقوم نبرع في تيسير البساطة حتى لا تضطر للتعامل مع التعقيد أبدًا. إن Linksys علامة تجارية مميزة تحتفل بمرور 35 عامًا على ابتكاراتها في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. وبفضل العديد من المنتجات الرائدة في الصناعة، تقدم Linksys حلولاً بسيطة وسريعة وموثوق بها وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث "لا توجد فرق وأقسام تكنولوجيا معلومات".

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*المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. تعكس السرعة الحد الأقصى لسرعات WiFi المدمجة عبر جميع أجهزة اللاسلكي وفقًا لمواصفات IEEE Standard 802.11. تعتمد تقديرات النطاق على نتائج اختبار الأداء. ستختلف السرعة الفعلية والأداء والنطاق، ولن تكون السرعات القصوى المدعومة متاحة لكل العملاء بسبب الظروف والمتغيرات، مثل مواد البناء والتشييد، وحجم حركة مرور الشبكة، ومزيج المنتجات اللاسلكية المستخدمة، والتداخل، ومعيار WiFi الخاص بجهازك اللاسلكي، والعوائق اللاسلكية، والعوامل الخارجية. ما يزعم من معلومات سرعة WiFi 7 الأسرع يُقارن WiFi 7 بـ WiFi 6. قد تختلف أوقات الإعداد ونتائج الأداء بالنسبة لشبكتك المنزلية الفريدة.

تعد Linksys والعديد من أسماء المنتجات والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Linksys Holdings Inc. و/أو الشركات التابعة لها. العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها.

Qualcomm وFastConnect هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Qualcomm Incorporated. تعد منصات Qualcomm Networking Pro Series وQualcomm FastConnect من منتجات شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.

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