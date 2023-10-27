إعادة التأمين على الشركة المصنعة للبطاريات Hithium من جانب Munich Re

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): أعلنت شركة Hithium، الشركة المنتجة للبطاريات الثابتة، عن الاتفاق مع Munich Re لتوفير ضمان إعادة التأمين لأنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها (ESS). ستغطي شركة إعادة التأمين كلاً من ضمانات المنتج والأداء. وستقلل الاتفاقية بذلك من المخاطر المنطوية على ملّاك مشروعات أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها (ESS)، وكذلك المخاطر المنطوية على Hithium؛ ممّا يوفر لأصحاب النظام تغطية حتى في حالة إفلاس الشركة المصنعة مع حماية Hithium أيضًا من تكاليف الضمان الزائدة، وحماية الميزانية العمومية للشركة.
ستكون الضمانات ضد ضعف الأداء ومخاطر العيوب، مع تغطية تصل إلى 15 عامًا، من بين أطول تأمينات الضمان المتاحة في قطاع تخزين الطاقة. كما تمكن تغطية المشروع شركة Hithium من توفير هيكل تأمين مرن. ينعكس دعم Munich Re للمشروعات واسعة النطاق في "اتفاقية علامة شريك الضمان" التي منحتها لشركة Hithium.
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إعادة التأمين، تدعم Munich Re نماذج الأعمال الناشئة مثل تخزين الطاقة الثابتة من خلال تعزيز الثقة والأمن المالي والخبرة الفنية. قبل التعهد بالتزام تأمين ضمان جديد، تكمل الشركة عملية العناية الواجبة الفنية لضمان استمرارية المنتج والشركة المصنعة.
ويتمتع مطورو مشروعات الخدمات البيئية والاجتماعية حاليًا بمكانة تمكنهم من الاستفادة من سوق تخزين الطاقة سريعة النمو، نظرًا إلى الدور المركزي الذي تلعبه الأنظمة في الانتقال إلى الطاقات المتجددة من خلال إتاحتها بشكل موثوق به على مدار الساعة. ومن الأهمية بمكان أن يتمكن المطورون ومستثمروهم من إثبات قابلية تمويل المشاريع وأمنها. ونظرًا إلى أن تكنولوجيا تخزين الطاقة أصبحت أكثر تعقيدًا وأن الأنظمة واسعة النطاق تدمج مكونات متعددة عالية التقنية، اكتسبت الحاجة إلى تأمين الضمان أهمية بالغة.
وعلّق Winfried Wahl، المدير الأول للمنتجات والتسويق في Hithium قائلاً: "تضع Munich Re المعيار العالمي للعناية الواجبة والأمن المالي في تخزين الطاقة. تنتابنا حالة من الفخر الشديد باتخاذ هذه الخطوة وأن نكون قادرين على تقديم هذا المستوى من الضمان لعملائنا ومستثمرينا ".
تسير Hithium على الطريق الصحيح للحصول على 70 جيجاوات/ساعة من الطاقة الإنتاجية بحلول نهاية عام 2023، وتصنيع الخلايا ووحدات البطاريات والخزائن وأنظمة الحاويات، مع تسليم 11 جيجاوات/ساعة منذ تأسيس الشركة في عام 2019. تتعاون Hithium بالفعل مع شركة TÜV Rheinland التابعة للصين في اختبار واعتماد أنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.
نبذة عن شركة HiTHIUM
تأسست شركة HiTHIUM في عام 2019، وتُعدُّ شركة رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدام على نطاق واسع وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. تشتمل ابتكارات HiTHIUM على تحسينات رائدة في السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادة دورة الحياة، وتمتلك الشركة أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومنشآت إنتاج "ذكية" متعددة. كما أنها تتمتع بعقود عديدة من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، وبهذا تستفيد شركة HiTHIUM من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقديم إنجازات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن بالصين، ولديها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شينزين وميونيخ ودبي وكاليفورنيا. قامت شركة HiTHIUM بشحن 11 جيجاواط/ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاواط/ساعة في عام 2022 وحده، وتقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاواط/ساعة بحلول نهاية عام 2023.
نبذة عن شركة Munich Re
Munich Re هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال إعادة التأمين والتأمين الأولي وحلول المخاطر المتعلقة بالتأمين. وتتكون المجموعة من قطاعات أعمال إعادة التأمين وERGO، بالإضافة إلى مدير الأصول MEAG. وتتميز الشركة بأنها لها بصمة في جميع أنحاء العالم، وتعمل في جميع خطوط أعمال التأمين. منذ تأسيسها في عام 1880، اشتهرت Munich Re بخبرتها التي لا تضاهى المتعلقة بالمخاطر ووضعها المالي السليم. توفر للعملاء الحماية المالية عند مواجهة مستويات استثنائية من الضرر - بدءًا من زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 إلى إعصار إيان في عام 2022. تمتلك Munich Re قوة ابتكارية متميزة، والتي تمكنها أيضًا من توفير تغطية للمخاطر غير العادية مثل إطلاق الصواريخ أو الطاقات المتجددة أو المخاطر السيبرانية. تؤدي الشركة دورًا رئيسًا في تحسين عملية التحول الرقمي لصناعة التأمين، وبذلك وسعت قدرتها على تقييم المخاطر ومجموعة الخدمات التي تقدمها. حلولها المصممة خصيصًا وتعاونها مع الأفراد عن كثب تجعلها واحدة من أكثر الشركاء التي تحظى بشعبية كبيرة وتتوافد عليها الشركات والمؤسسات والأفراد.
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