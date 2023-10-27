إعادة التأمين على الشركة المصنعة للبطاريات Hithium من جانب Munich Re

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): أعلنت شركة Hithium، الشركة المنتجة للبطاريات الثابتة، عن الاتفاق مع Munich Re لتوفير ضمان إعادة التأمين لأنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها (ESS). ستغطي شركة إعادة التأمين كلاً من ضمانات المنتج والأداء. وستقلل الاتفاقية بذلك من المخاطر المنطوية على ملّاك مشروعات أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها (ESS)، وكذلك المخاطر المنطوية على Hithium؛ ممّا يوفر لأصحاب النظام تغطية حتى في حالة إفلاس الشركة المصنعة مع حماية Hithium أيضًا من تكاليف الضمان الزائدة، وحماية الميزانية العمومية للشركة.

ستكون الضمانات ضد ضعف الأداء ومخاطر العيوب، مع تغطية تصل إلى 15 عامًا، من بين أطول تأمينات الضمان المتاحة في قطاع تخزين الطاقة. كما تمكن تغطية المشروع شركة Hithium من توفير هيكل تأمين مرن. ينعكس دعم Munich Re للمشروعات واسعة النطاق في "اتفاقية علامة شريك الضمان" التي منحتها لشركة Hithium.

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إعادة التأمين، تدعم Munich Re نماذج الأعمال الناشئة مثل تخزين الطاقة الثابتة من خلال تعزيز الثقة والأمن المالي والخبرة الفنية. قبل التعهد بالتزام تأمين ضمان جديد، تكمل الشركة عملية العناية الواجبة الفنية لضمان استمرارية المنتج والشركة المصنعة.

ويتمتع مطورو مشروعات الخدمات البيئية والاجتماعية حاليًا بمكانة تمكنهم من الاستفادة من سوق تخزين الطاقة سريعة النمو، نظرًا إلى الدور المركزي الذي تلعبه الأنظمة في الانتقال إلى الطاقات المتجددة من خلال إتاحتها بشكل موثوق به على مدار الساعة. ومن الأهمية بمكان أن يتمكن المطورون ومستثمروهم من إثبات قابلية تمويل المشاريع وأمنها. ونظرًا إلى أن تكنولوجيا تخزين الطاقة أصبحت أكثر تعقيدًا وأن الأنظمة واسعة النطاق تدمج مكونات متعددة عالية التقنية، اكتسبت الحاجة إلى تأمين الضمان أهمية بالغة.

وعلّق Winfried Wahl، المدير الأول للمنتجات والتسويق في Hithium قائلاً: "تضع Munich Re المعيار العالمي للعناية الواجبة والأمن المالي في تخزين الطاقة. تنتابنا حالة من الفخر الشديد باتخاذ هذه الخطوة وأن نكون قادرين على تقديم هذا المستوى من الضمان لعملائنا ومستثمرينا ".

تسير Hithium على الطريق الصحيح للحصول على 70 جيجاوات/ساعة من الطاقة الإنتاجية بحلول نهاية عام 2023، وتصنيع الخلايا ووحدات البطاريات والخزائن وأنظمة الحاويات، مع تسليم 11 جيجاوات/ساعة منذ تأسيس الشركة في عام 2019. تتعاون Hithium بالفعل مع شركة TÜV Rheinland التابعة للصين في اختبار واعتماد أنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.

نبذة عن شركة HiTHIUM

تأسست شركة HiTHIUM في عام 2019، وتُعدُّ شركة رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدام على نطاق واسع وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. تشتمل ابتكارات HiTHIUM على تحسينات رائدة في السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادة دورة الحياة، وتمتلك الشركة أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومنشآت إنتاج "ذكية" متعددة. كما أنها تتمتع بعقود عديدة من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، وبهذا تستفيد شركة HiTHIUM من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقديم إنجازات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن بالصين، ولديها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شينزين وميونيخ ودبي وكاليفورنيا. قامت شركة HiTHIUM بشحن 11 جيجاواط/ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاواط/ساعة في عام 2022 وحده، وتقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاواط/ساعة بحلول نهاية عام 2023.

نبذة عن شركة Munich Re

Munich Re هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال إعادة التأمين والتأمين الأولي وحلول المخاطر المتعلقة بالتأمين. وتتكون المجموعة من قطاعات أعمال إعادة التأمين وERGO، بالإضافة إلى مدير الأصول MEAG. وتتميز الشركة بأنها لها بصمة في جميع أنحاء العالم، وتعمل في جميع خطوط أعمال التأمين. منذ تأسيسها في عام 1880، اشتهرت Munich Re بخبرتها التي لا تضاهى المتعلقة بالمخاطر ووضعها المالي السليم. توفر للعملاء الحماية المالية عند مواجهة مستويات استثنائية من الضرر - بدءًا من زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 إلى إعصار إيان في عام 2022. تمتلك Munich Re قوة ابتكارية متميزة، والتي تمكنها أيضًا من توفير تغطية للمخاطر غير العادية مثل إطلاق الصواريخ أو الطاقات المتجددة أو المخاطر السيبرانية. تؤدي الشركة دورًا رئيسًا في تحسين عملية التحول الرقمي لصناعة التأمين، وبذلك وسعت قدرتها على تقييم المخاطر ومجموعة الخدمات التي تقدمها. حلولها المصممة خصيصًا وتعاونها مع الأفراد عن كثب تجعلها واحدة من أكثر الشركاء التي تحظى بشعبية كبيرة وتتوافد عليها الشركات والمؤسسات والأفراد.

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