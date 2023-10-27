تباين أداء الأسهم الأوروبية فى مستهل التداولات

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، في ظل تقييم الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة ومخاوف تباطؤ اقتصاد القارة العجوز.

وتراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.30% إلى 431 نقطة، في ظل انخفاض أسهم قطاع الإعلام 1.5%، ورغم ارتفاع أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.2%.

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7343 نقطة، بينما استقر كل من“داكس” الألماني عند 14723 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 6885 نقطة.

وقرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه أمس تثبيت سعر الفائدة بعد رفعها على مدار 10 اجتماعات متتالية، في ظل استمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتباطؤ القطاعين الخدمي والصناعي.

وقالت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات لشبكة“سي إن بي سي” على هامش مؤتمر صحفي إن المصرف لم يناقش الموعد المحتمل لإجراء أول خفض للفائدة، وإن القيام بذلك يعد أمرًا سابقًا لأوانه ويجب الصمود في الوقت الراهن.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بنمو الربع السابق المعدل عند 0.4%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.