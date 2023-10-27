تباين أداء الأسهم الأوروبية فى مستهل التداولات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، في ظل تقييم الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة ومخاوف تباطؤ اقتصاد القارة العجوز.
وتراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.30% إلى 431 نقطة، في ظل انخفاض أسهم قطاع الإعلام 1.5%، ورغم ارتفاع أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.2%.
وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7343 نقطة، بينما استقر كل من“داكس” الألماني عند 14723 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 6885 نقطة.
وقرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه أمس تثبيت سعر الفائدة بعد رفعها على مدار 10 اجتماعات متتالية، في ظل استمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتباطؤ القطاعين الخدمي والصناعي.
وقالت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات لشبكة“سي إن بي سي” على هامش مؤتمر صحفي إن المصرف لم يناقش الموعد المحتمل لإجراء أول خفض للفائدة، وإن القيام بذلك يعد أمرًا سابقًا لأوانه ويجب الصمود في الوقت الراهن.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بنمو الربع السابق المعدل عند 0.4%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.
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