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أسعار النفط ترتفع مقلصة خسائرها الأسبوعية.. وخام برنت يتداول أعلى 89 دولارًا

10/27/2023 4:26:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة مقلصة خسائرها الأسبوعية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف اضطراب الإمدادات العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.73% إلى 89.45 دولار للبرميل، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت أسعار عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.77% إلى 84.68 دولار للبرميل، لتعوض بعض خسائر الجلسة الماضية البالغة 2.55%.

وأبقى محللو“جولدمان ساكس” في مذكرة صدرت اليوم على توقعاتهم لسعر النفط عند 95 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2024، وأوضحوا أن الأسعار قد ترتفع بنسبة 20% عن المستوى المتوقع إذا ما حدث إضراب في الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز، وهو سيناريو ضعيف الاحتمال، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وأوضح“شارو تشانان” محلل استراتيجيات السوق لدى“ساكسو كابيتال” في تصريح لوكالة“بلومبرج” أن آثار مخاوف ضعف الطلب على النفط سوف ترتفع مع بدء نفاد مدخرات الأسر الأمريكية وتصاعد المخاوف إزاء ركود اقتصاد الولايات المتحدة، رغم دفع الحرب الدائرة لأسعار النفط نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

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