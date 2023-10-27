أسعار النفط ترتفع مقلصة خسائرها الأسبوعية.. وخام برنت يتداول أعلى 89 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة مقلصة خسائرها الأسبوعية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف اضطراب الإمدادات العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.73% إلى 89.45 دولار للبرميل، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
وارتفعت أسعار عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.77% إلى 84.68 دولار للبرميل، لتعوض بعض خسائر الجلسة الماضية البالغة 2.55%.
وأبقى محللو“جولدمان ساكس” في مذكرة صدرت اليوم على توقعاتهم لسعر النفط عند 95 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2024، وأوضحوا أن الأسعار قد ترتفع بنسبة 20% عن المستوى المتوقع إذا ما حدث إضراب في الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز، وهو سيناريو ضعيف الاحتمال، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وأوضح“شارو تشانان” محلل استراتيجيات السوق لدى“ساكسو كابيتال” في تصريح لوكالة“بلومبرج” أن آثار مخاوف ضعف الطلب على النفط سوف ترتفع مع بدء نفاد مدخرات الأسر الأمريكية وتصاعد المخاوف إزاء ركود اقتصاد الولايات المتحدة، رغم دفع الحرب الدائرة لأسعار النفط نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.
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