بولندا: وصول 26 ألفًا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة وصول نحو 26 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.68 مليون شخص.
وأضافت الوكالة – وفقا لراديو“بولندا” – أن نحو 24 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 14.87 مليون شخص.
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
أ. ش. أ
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