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بولندا: وصول 26 ألفًا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

10/27/2023 4:26:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة وصول نحو 26 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.68 مليون شخص.

وأضافت الوكالة – وفقا لراديو“بولندا” – أن نحو 24 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 14.87 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

أ. ش. أ

MENAFN27102023000202011048ID1107317672

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