فاتح بيرول: الصين غيرت نظام الطاقة العالمى فى السنوات العشر الماضية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر“فاتح بيرول” مدير وكالة الطاقة الدولية أن هناك دولة واحدة كانت وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال العقد الماضي وهي الصين.
وأضاف في حديث أجراه مع شبكة“سي إن بي سي” قائلاً: غيرت الصين نظام الطاقة العالمي، ومن المقرر أن تفعل ذلك مرة أخرى مع الاقتراب من ذروة الطلب على الوقود الأحفوري.
وأوضح قائلاً: لقد غيرت الصين نظام الطاقة العالمي في السنوات العشر الماضية، والصين نفسها تتغير الآن، إن الاقتصاد الصيني يتباطأ ويستعيد التوازن ويعيد الهيكلة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب على النفط والفحم والغاز الطبيعي إلى الذروة قبل نهاية هذا العقد مع انخفاض حصة الوقود الأحفوري في إمدادات الطاقة العالمية إلى 73% بحلول عام 2030.
وأشار“بيرول” إلى أن الاقتصاد الصيني يتحول بعيدًا حاليًا عن اعتماده السابق على صناعات مثل إنتاج الصلب والأسمنت فضلاً عن السكك الحديدية والبنية التحتية، التي جميعها في حالة تراجع، لذلك فإن طلب الصين على الوقود الأحفوري سيكون أقل بكثير مما كان عليه في السنوات العشر الماضية، وهذا هو الدافع الثاني لاعتقادنا بأننا سنشهد ذروة الطلب على الوقود الأحفوري هذا العقد. أرقام
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