فاتح بيرول: الصين غيرت نظام الطاقة العالمى فى السنوات العشر الماضية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر“فاتح بيرول” مدير وكالة الطاقة الدولية أن هناك دولة واحدة كانت وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال العقد الماضي وهي الصين.

وأضاف في حديث أجراه مع شبكة“سي إن بي سي” قائلاً: غيرت الصين نظام الطاقة العالمي، ومن المقرر أن تفعل ذلك مرة أخرى مع الاقتراب من ذروة الطلب على الوقود الأحفوري.

وأوضح قائلاً: لقد غيرت الصين نظام الطاقة العالمي في السنوات العشر الماضية، والصين نفسها تتغير الآن، إن الاقتصاد الصيني يتباطأ ويستعيد التوازن ويعيد الهيكلة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب على النفط والفحم والغاز الطبيعي إلى الذروة قبل نهاية هذا العقد مع انخفاض حصة الوقود الأحفوري في إمدادات الطاقة العالمية إلى 73% بحلول عام 2030.

وأشار“بيرول” إلى أن الاقتصاد الصيني يتحول بعيدًا حاليًا عن اعتماده السابق على صناعات مثل إنتاج الصلب والأسمنت فضلاً عن السكك الحديدية والبنية التحتية، التي جميعها في حالة تراجع، لذلك فإن طلب الصين على الوقود الأحفوري سيكون أقل بكثير مما كان عليه في السنوات العشر الماضية، وهذا هو الدافع الثاني لاعتقادنا بأننا سنشهد ذروة الطلب على الوقود الأحفوري هذا العقد.