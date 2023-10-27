صعود الأسهم اليابانية عقب تصريحات بشأن التدخل فى سوق الصرف

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الجمعة، وسط تصاعد عمليات الشراء بعد هبوط مؤشر“نيكي” إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر في ختام جلسة الخميس، وعقب تصريحات لوزير المالية بشأن التدخل لدعم قيمة الين.
وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.27% إلى 30991 نقطة عند الإغلاق، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 0.85% تقريباً، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37% إلى 2254 نقطة.
وقال“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية، إن بلاده سوف تواصل الاستجابة لتغيرات سوق الصرف بحس قوي من المسؤولية، وأنه من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر يعكس الأسس الاقتصادية، لأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه.
وتأتي تصريحات“سوزوكي” على خلفية تراجع العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية دون مستوى 150 ينًا مقابل الدولار هذا الأسبوع.
وأوضح“إيكو ميتسوي” مدير الصناديق لدى“آيزاوا” للأوراق المالية في تصريحات لوكالة“رويترز” أن المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم خلال تداولات اليوم نظراً لانخفاض مؤشر“نيكي” قرب أدنى مستوياته هذا الشهر، حيث تراجعت الأسهم إلى مستوى تعتبره الأسواق رخيص الثمن في ظل توقعات الأسواق بتعزيز الشركات لأرباحها.
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.14% إلى 150.16 ين.
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