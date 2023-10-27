صعود الأسهم اليابانية عقب تصريحات بشأن التدخل فى سوق الصرف

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الجمعة، وسط تصاعد عمليات الشراء بعد هبوط مؤشر“نيكي” إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر في ختام جلسة الخميس، وعقب تصريحات لوزير المالية بشأن التدخل لدعم قيمة الين.

وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.27% إلى 30991 نقطة عند الإغلاق، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 0.85% تقريباً، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37% إلى 2254 نقطة.

وقال“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية، إن بلاده سوف تواصل الاستجابة لتغيرات سوق الصرف بحس قوي من المسؤولية، وأنه من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر يعكس الأسس الاقتصادية، لأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه.

وتأتي تصريحات“سوزوكي” على خلفية تراجع العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية دون مستوى 150 ينًا مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وأوضح“إيكو ميتسوي” مدير الصناديق لدى“آيزاوا” للأوراق المالية في تصريحات لوكالة“رويترز” أن المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم خلال تداولات اليوم نظراً لانخفاض مؤشر“نيكي” قرب أدنى مستوياته هذا الشهر، حيث تراجعت الأسهم إلى مستوى تعتبره الأسواق رخيص الثمن في ظل توقعات الأسواق بتعزيز الشركات لأرباحها.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.14% إلى 150.16 ين.