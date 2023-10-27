Saturday, 28 October 2023 02:46 GMT

بيان أوروبي يدعو لممرات وهدن إنسانية في غزة

10/27/2023 4:23:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال مساعدات إلى قطاع غزة الذي واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي دكّه بالصواريخ والقذائف والقنابل، مما أدى لاستشهاد أزيد من 7 آلاف فلسطيني وتشريد السكان وتدمير معظم المنازل والبنى التحتية.

وجاء في بيان لدول الاتحاد أنّ "المجلس الأوروبي يبدي عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن وبلا عوائق، لتصل إلى جميع من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".

وأشار البيان إلى أنّ القادة الأوروبيين سيعملون في شكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحّية والوقود والإيواء.

وأبدى القادة الأوروبيون -في بيانهم الصادر بعد 5 ساعات من المداولات والمتضمن 19 بندا- ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.

ويتزامن البيان الأوروبي مع تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

MENAFN27102023000205011050ID1107317668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث