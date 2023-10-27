بيان أوروبي يدعو لممرات وهدن إنسانية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال مساعدات إلى قطاع غزة الذي واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي دكّه بالصواريخ والقذائف والقنابل، مما أدى لاستشهاد أزيد من 7 آلاف فلسطيني وتشريد السكان وتدمير معظم المنازل والبنى التحتية.

وجاء في بيان لدول الاتحاد أنّ "المجلس الأوروبي يبدي عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن وبلا عوائق، لتصل إلى جميع من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".

وأشار البيان إلى أنّ القادة الأوروبيين سيعملون في شكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحّية والوقود والإيواء.

وأبدى القادة الأوروبيون -في بيانهم الصادر بعد 5 ساعات من المداولات والمتضمن 19 بندا- ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.

ويتزامن البيان الأوروبي مع تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.