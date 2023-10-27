بيان أوروبي يدعو لممرات وهدن إنسانية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال مساعدات إلى قطاع غزة الذي واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي دكّه بالصواريخ والقذائف والقنابل، مما أدى لاستشهاد أزيد من 7 آلاف فلسطيني وتشريد السكان وتدمير معظم المنازل والبنى التحتية.
وجاء في بيان لدول الاتحاد أنّ "المجلس الأوروبي يبدي عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن وبلا عوائق، لتصل إلى جميع من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".
وأشار البيان إلى أنّ القادة الأوروبيين سيعملون في شكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحّية والوقود والإيواء.
وأبدى القادة الأوروبيون -في بيانهم الصادر بعد 5 ساعات من المداولات والمتضمن 19 بندا- ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.
ويتزامن البيان الأوروبي مع تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
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