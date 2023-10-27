مسيرة في نيويورك ضد الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة المُزودة لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- شارك الآلاف من النشطاء في شارع "وول ستريت" المالي الشهير بمدينة نيويورك، في مسيرة ضخمة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضد الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها جيش الاحتلال في قصف المدنيين العزل في القطاع، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى .





ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات التي من بينها: لوكهيد مارتن، وود ورد، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ورايثيون تيكنولوجيز، ونورثروب غرومان، الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل لدولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين.





ووجهت دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة، التي تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني .



