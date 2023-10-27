مسيرة في نيويورك ضد الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة المُزودة لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- شارك الآلاف من النشطاء في شارع "وول ستريت" المالي الشهير بمدينة نيويورك، في مسيرة ضخمة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضد الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها جيش الاحتلال في قصف المدنيين العزل في القطاع، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى .
ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات التي من بينها: لوكهيد مارتن، وود ورد، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ورايثيون تيكنولوجيز، ونورثروب غرومان، الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل لدولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين.
ووجهت دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة، التي تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني .
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