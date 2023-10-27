الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت الليلة 36 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، منهم 17 ناشطا من حماس.

و في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم عايدة شمال بيت لحم، كلا من: فاروق محمود بدير (29 عاما)، وجمعة إبراهيم دار عويص (26 عاما)، ودانييل رياض أبو سرور (26 عاما)، ومحمد سلامه جواريش (37 عاما)، وصهيب نصر الله أبو وصفي، ومعتز نزيه بداونه، وعلي طاهر علان (38 عاما)، ووائل اسماعيل دعاحنة (43 عاما)، وياسين بدير، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت مصادر محلية باعتقال كلا من خالد نايف رمضان (25 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومهدي نادر كلبية (20 عاما)، من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد تفتيش منزليهما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العزة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.





وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن نادي خليل الرجوب، وزوجته أميرة مسالمة.

وأضافت أن الاحتلال داهم بلدة السموع واعتقل: بهاء محمد محاريق، وأنور عبد الهادي محاريق، وناصر جمال أبو سيف، وبسام حليل الخلايلة، وخليل علي حوامدة، ومحمد شاهر، وأحمد أبو عواد، ومن بلدة يطا اعتقل يوسف علي إبراهيم عوض.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سليمان الزرو، ومصعب راجح الرجبي، وفاروق عاشور، ووفا عماد الدين قطينة، ومن بلدة بيت أمر اعتقل نظير محمود صبارنة، كما داهمت بلدة الظاهرية واعتقلت عددا من عمال قطاع غزة.

وفي نابلس : أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وآخر بشظايا، واعتقل ستة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، واحد بالصدر والظهر، وآخر في الفخذ، فيما أصيب اثنان في أطرافهما السفلية، وآخران بشظايا.

واقتحمت

قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وداهمت منزلا في شارع ابن رشد واعتقلت المواطن عمر منصور بعد الاعتداء على شقيقه ووالده بالضرب، كما اعتقلت الأسير المحرر كايد أبو الريش من شارع القدس .



اضافة الى اقتحامها مخيم عين بيت الماء غرب المدينة، واعتقلت تلك القوات

المواطنين أحمد شقيرات، وإبراهيم شقيرات، فيما ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم قرية عصيرة الشمالية واعتقل الأسير المحرر مفدى سعادة، كما تم اعتقال المواطن محمد ثائر حسن من قصرة، جنوب نابلس.







