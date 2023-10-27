الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت الليلة 36 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، منهم 17 ناشطا من حماس.
و في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم عايدة شمال بيت لحم، كلا من: فاروق محمود بدير (29 عاما)، وجمعة إبراهيم دار عويص (26 عاما)، ودانييل رياض أبو سرور (26 عاما)، ومحمد سلامه جواريش (37 عاما)، وصهيب نصر الله أبو وصفي، ومعتز نزيه بداونه، وعلي طاهر علان (38 عاما)، ووائل اسماعيل دعاحنة (43 عاما)، وياسين بدير، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وأضافت مصادر محلية باعتقال كلا من خالد نايف رمضان (25 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومهدي نادر كلبية (20 عاما)، من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد تفتيش منزليهما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العزة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن نادي خليل الرجوب، وزوجته أميرة مسالمة.
وأضافت أن الاحتلال داهم بلدة السموع واعتقل: بهاء محمد محاريق، وأنور عبد الهادي محاريق، وناصر جمال أبو سيف، وبسام حليل الخلايلة، وخليل علي حوامدة، ومحمد شاهر، وأحمد أبو عواد، ومن بلدة يطا اعتقل يوسف علي إبراهيم عوض.
ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سليمان الزرو، ومصعب راجح الرجبي، وفاروق عاشور، ووفا عماد الدين قطينة، ومن بلدة بيت أمر اعتقل نظير محمود صبارنة، كما داهمت بلدة الظاهرية واعتقلت عددا من عمال قطاع غزة.
وفي نابلس : أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وآخر بشظايا، واعتقل ستة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، واحد بالصدر والظهر، وآخر في الفخذ، فيما أصيب اثنان في أطرافهما السفلية، وآخران بشظايا.
واقتحمت
قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وداهمت منزلا في شارع ابن رشد واعتقلت المواطن عمر منصور بعد الاعتداء على شقيقه ووالده بالضرب، كما اعتقلت الأسير المحرر كايد أبو الريش من شارع القدس .
اضافة الى اقتحامها مخيم عين بيت الماء غرب المدينة، واعتقلت تلك القوات
المواطنين أحمد شقيرات، وإبراهيم شقيرات، فيما ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم قرية عصيرة الشمالية واعتقل الأسير المحرر مفدى سعادة، كما تم اعتقال المواطن محمد ثائر حسن من قصرة، جنوب نابلس.
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