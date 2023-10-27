حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى غائم حارا نسبيا الى حار نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا الى غائم حارا نسبيا الى حار نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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