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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا

10/27/2023 4:23:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى غائم حارا نسبيا الى حار نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا الى غائم حارا نسبيا الى حار نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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