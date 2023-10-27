تراجع عدد الإسرائيليين المؤيدين لتنفيذ عملية برية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن 49% يؤيدون أن تؤجل الحكومة الإسرائيلية قرارا بخصوص شن اجتياح بري واسع في قطاع غزة.
واعتبر 29% أنه لا ينبغي تأخير قرار كهذا وأن يتم شن اجتياح فورا، علما أن هذه النسبة كانت 65% في الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة نفسها يوم الجمعة الماضي.
وذكرت الصحيفة، اليوم، أنه بخصوص تأجيل القرار بشأن الاجتياح، لا فرق في الآراء حول ذلك بين مؤيدي الأحزاب الصهيونية المختلفة في الائتلاف أو المعارضة. وعزت الصحيفة هذا التغيير إلى تطورات بشأن موضوع الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والإفراج عن أربعة رهائن حتى الآن.
وتبين من الاستطلاع أيضا أن تأثير انضمام كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، قد تبدد قليلا، وفي حال إجراء انتخابات الآن، فإن هذه الكتلة ستحصل على 36 مقعدا في الكنيست، بعد أن حصلت في استطلاعي الأسبوعين السابقين على 40 و41 مقعدا. ويبدو أن الناخبين الذين عدلوا عن التصويت لهذه الكتلة منحوا أصواتهم لأحزاب "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو"، كما ارتفع تمثيل حزب الليكود بمقعد واحد.
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