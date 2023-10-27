تراجع عدد الإسرائيليين المؤيدين لتنفيذ عملية برية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن 49% يؤيدون أن تؤجل الحكومة الإسرائيلية قرارا بخصوص شن اجتياح بري واسع في قطاع غزة.

واعتبر 29% أنه لا ينبغي تأخير قرار كهذا وأن يتم شن اجتياح فورا، علما أن هذه النسبة كانت 65% في الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة نفسها يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الصحيفة، اليوم، أنه بخصوص تأجيل القرار بشأن الاجتياح، لا فرق في الآراء حول ذلك بين مؤيدي الأحزاب الصهيونية المختلفة في الائتلاف أو المعارضة. وعزت الصحيفة هذا التغيير إلى تطورات بشأن موضوع الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والإفراج عن أربعة رهائن حتى الآن.

وتبين من الاستطلاع أيضا أن تأثير انضمام كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، قد تبدد قليلا، وفي حال إجراء انتخابات الآن، فإن هذه الكتلة ستحصل على 36 مقعدا في الكنيست، بعد أن حصلت في استطلاعي الأسبوعين السابقين على 40 و41 مقعدا. ويبدو أن الناخبين الذين عدلوا عن التصويت لهذه الكتلة منحوا أصواتهم لأحزاب "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو"، كما ارتفع تمثيل حزب الليكود بمقعد واحد.