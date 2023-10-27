الناطق العسكري الإسرائيلي: تم إبلاغ ذوي 310 جنود بمقتلهم و ابلاغ ذوي 229 مختطفا في غزة منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه تم إبلاغ ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف الناطق العسكري -في تحديث جديد، أنه تم أيضا إبلاغ ذوي 229 "مختطفا" في غزة حتى الآن.
وقال الناطق العسكري الاسرائيلي بأن الحدود الشمالية لم يكن فيها أي أحداث أمنية الليلة الماضية وسنواصل حالة التأهب.
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