الناطق العسكري الإسرائيلي: تم إبلاغ ذوي 310 جنود بمقتلهم و ابلاغ ذوي 229 مختطفا في غزة منذ بداية الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه تم إبلاغ ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف الناطق العسكري -في تحديث جديد، أنه تم أيضا إبلاغ ذوي 229 "مختطفا" في غزة حتى الآن.

وقال الناطق العسكري الاسرائيلي بأن الحدود الشمالية لم يكن فيها أي أحداث أمنية الليلة الماضية وسنواصل حالة التأهب.