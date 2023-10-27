جيش الاحتلال يدعى تنفيذ عملية توغل جديدة داخل غزة
التاريخ
10/27/2023 3:12:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية مجدداً في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة المقاومة.
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