مصر.. الإعلان عن حالة مصابي صاروخ طابا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في مصر، صباح الجمعة، أن 4 من بين المصابين الـ5 في حادث سقوط صاروخ على مدينة طابا غادروا المستشفى.



وأوضحت الوزارة في بيان أن "الإصابات جميعها طفيفة"، مضيفة: "من المنتظر خروج المصاب الأخير خلال الساعات المقبلة".



وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقط صاروخ على مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي بمحافظة جنوب سيناء.

