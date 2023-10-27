مصر.. الإعلان عن حالة مصابي صاروخ طابا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في مصر، صباح الجمعة، أن 4 من بين المصابين الـ5 في حادث سقوط صاروخ على مدينة طابا غادروا المستشفى.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الإصابات جميعها طفيفة"، مضيفة: "من المنتظر خروج المصاب الأخير خلال الساعات المقبلة".
وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقط صاروخ على مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي بمحافظة جنوب سيناء.
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