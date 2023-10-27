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مصر.. الإعلان عن حالة مصابي صاروخ طابا

10/27/2023 3:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في مصر، صباح الجمعة، أن 4 من بين المصابين الـ5 في حادث سقوط صاروخ على مدينة طابا غادروا المستشفى.


وأوضحت الوزارة في بيان أن "الإصابات جميعها طفيفة"، مضيفة: "من المنتظر خروج المصاب الأخير خلال الساعات المقبلة".


وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقط صاروخ على مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي بمحافظة جنوب سيناء.


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