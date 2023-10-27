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74 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى غزة منذ بداية الحرب

10/27/2023 3:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخل إلى قطاع غزة أمس الخميس، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، 12 شاحنة تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية، على ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.


وقال المكتب في بيان صحفي، إن العدد الإجمالي للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 74 شاحنة، بينما كان العدد قبل العدوان الإسرائيلي، 500 شاحنة في كل يوم عمل.


وتحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إدخال الوقود إلى القطاع الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل المولدات الاحتياطية، بينما تقول الأونروا” إنه بدون الوقود، لن تكون هناك استجابة إنسانية، ولن تصل المساعدات إلى المحتاجين، ولن تتوفر الكهرباء للمستشفيات، ولن تتمكن من الوصول إلى المياه النظيفة، ولن يتوفر الخبز”.


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