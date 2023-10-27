صاروخ يضرب سيناء والقاهرة تفتح تحقيقاً

MENAFN - Palestine News Network ) مصر/PNN-في إطار التصعيد المتواصل في قطاع غزة، والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع، سقط صاروخ في مدينة طابا المصرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.





وأشارت مصادر مطلعة الجمعة، إلى أن الصاروخ أدى لتضرر إحدى العمارات السكنية في المدينة بعد أن أصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.





في حين فتحت السلطات المصرية تحقيقاً بالواقعة للكشف عن ملابسات ما جرى، حيث أجريت اتصالات مصرية مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة أسباب الحادث، على أن يتم إصدار بيان رسمي.





إل ذلك، وصل عدد من المسؤولين المصريين إلى موقع الحادث في طابا.





كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن تم إخلاء السكن الإداري.





من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.





وأضاف في بيان، أنه على علم بوقوع حادث أمني، مؤكداً أنه خارج الحدود، وفقا لوكالة "فرانس برس".





كما أشار شهود عيان إلى سقوط صاروخ في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر في الطرف الشرقي من سيناء، حيث يوجد معبر حدودي نحو إسرائيل.

المصدر: العربية.



