صاروخ يضرب سيناء والقاهرة تفتح تحقيقاً

(MENAFN
- Palestine News Network )
مصر/PNN-في إطار التصعيد المتواصل في قطاع غزة، والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع، سقط صاروخ في مدينة طابا المصرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وأشارت مصادر مطلعة الجمعة، إلى أن الصاروخ أدى لتضرر إحدى العمارات السكنية في المدينة بعد أن أصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.
في حين فتحت السلطات المصرية تحقيقاً بالواقعة للكشف عن ملابسات ما جرى، حيث أجريت اتصالات مصرية مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة أسباب الحادث، على أن يتم إصدار بيان رسمي.
إل ذلك، وصل عدد من المسؤولين المصريين إلى موقع الحادث في طابا.
كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن تم إخلاء السكن الإداري.
من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.
وأضاف في بيان، أنه على علم بوقوع حادث أمني، مؤكداً أنه خارج الحدود، وفقا لوكالة "فرانس برس".
كما أشار شهود عيان إلى سقوط صاروخ في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر في الطرف الشرقي من سيناء، حيث يوجد معبر حدودي نحو إسرائيل.
المصدر: العربية.
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