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مستوطنون يتوعدون أهالي الضفة بـنكبة كبرى جديدة

10/27/2023 3:12:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الضفة الغربية/PNN-توعد مستوطنون أهالي الضفة الغربية
بـ"نكبة كبرى" جديدة على غرار ما حدث عام 1948 "بما في ذلك القتل والتهجير"، وذلك في ظل الحرب بين الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستوطنين "وضعوا منشورات على مركبات المزارعين الفلسطينيين قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت (شمال)"، ونشرت منصات صورا لتلك الملصقات.


و أفادت وكالة الأنباء الرسمية
أن تلك المنشورات -التي كتبت باللغة العربية- تضمنت "تهديد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم والتوجه إلى الأردن، وإذا لم يغادروها سيتم الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوة".

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