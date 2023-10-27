ارتفاع اسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وسط متابعة آخر التطورات بالشرق الأوسط.
كما تأثرت أسعار الخام بإشارات حول تباطؤ الطلب في أميركا، بعدما كشفت
البيانات عن ارتفاع بأكثر من التوقعات في مخزونات النفط في أميركا.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.29 بالمئة إلى 89.06 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.29 بالمئة مسجلة 84.28 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وبعدما تراجعا بأكثر من دولارين في جلسة يوم الخميس.
MENAFN27102023000208011052ID1107316833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.