ارتفاع اسعار النفط عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وسط متابعة آخر التطورات بالشرق الأوسط.

كما تأثرت أسعار الخام بإشارات حول تباطؤ الطلب في أميركا، بعدما كشفت

البيانات عن ارتفاع بأكثر من التوقعات في مخزونات النفط في أميركا.



وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.29 بالمئة إلى 89.06 دولار للبرميل.



كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.29 بالمئة مسجلة 84.28 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وبعدما تراجعا بأكثر من دولارين في جلسة يوم الخميس.