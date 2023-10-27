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عبدالله بن زايد يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

10/27/2023 3:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية سعادة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وبحث سموه وباربرا ليف، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة، كما ناقشا السبل الكفيلة بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو مستدام.

وتطرقت مباحثات الجانبين إلى المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد والتوتر في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد.

كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.


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