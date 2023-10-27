الفلسطينيون يناشدون وقف القنابل وإسرائيل تصر على محو حماس

وجه المندوب الفلسطيني مناشدة خلال اجتماع عاطفي للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة يوم أمس الخميس قائلا "أوقفوا القنابل وأنقذوا الأرواح!". لكن المبعوث الإسرائيلي أصر وأعلن مرة أخرى: "لن يهدأ لنا بال حتى يتم محو حماس".

تكشفت الحرب، التي أشعلتها هجمات مفاجئة شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، في القاعة الواسعة للجمعية العامة التي تضم 193 دولة، حيث من المتوقع أن تتبنى الدول العربية قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد محاولات مجلس الأمن الأربع الفاشلة للاتفاق على أي إجراء.

في الجلسة الطارئة المستأنفة للجمعية العامة بشأن التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يوم الخميس، أيد المتحدثون تلو الآخر دعوة القرار العربي لوقف إطلاق النار - باستثناء مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، الذي قال للهيئة العالمية المكونة من 193 عضوًا: "وقف إطلاق النار يعني إعطاء حماس الوقت لإعادة تسليح نفسها، حتى يتمكنوا من ذبحنا مرة أخرى".

وبعد أن استشهد بعدة تصريحات لحماس تتعهد فيها بتدمير إسرائيل واليهود، قال: "إن أي دعوة لوقف إطلاق النار ليست محاولة للسلام. إنها محاولة لتقييد أيدي إسرائيل، ومنعنا من القضاء على تهديد كبير لمواطنينا".

لكن الدعوات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون القصف الإسرائيلي المستمر في غزة وتوصيل المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود التي هم في أمس الحاجة إليها، كانت في كثير من الأحيان حماسية ومكثفة من حوالي اثنتي عشرة دولة تحدثت يوم الخميس.

في حين أدت هجمات حماس إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، قُتل أكثر من 7000 فلسطيني في الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

فيما يتعلق بقضية رئيسية أخرى - أكثر من 220 رهينة تم أخذها من إسرائيل - قال وزير الخارجية الإيراني إن حماس مستعدة لإطلاق سراح السجناء المدنيين إلى طهران، وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية إطلاق سراح 6000 سجين فلسطيني محتجزين في إسرائيل.

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