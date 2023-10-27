على بعد 10 أقدام .. مقاتلة صينية تقترب من قاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الأميركي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت على مسافة 10 أقدام من قاذفة أمريكية من طراز بي -52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، ما كاد أن يؤدي إلى وقوع حادث، ويسلط الضوء على احتمال وقوع حادث مؤسف في ظل تنافس البلدين على النفوذ في المنطقة.

قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان صدر في وقت متأخر الخميس: في الاعتراض الليلي، اقتربت مقاتلة ذات محركين من طراز شينيانغ -11 من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "بسرعة مفرطة لا يمكن السيطرة عليها، وحلقت أسفل الطائرة بي -52 وأمامها وعلى مسافة 10 أقدام منها، مما عرض كلتا الطائرتين لخطر حدوث تصادم".

قال الجيش: "نحن قلقون من أن هذا الطيار لم يكن على علم بمدى اقترابه من التسبب في الاصطدام".

لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق، ولكن في حادثة مماثلة في مايو، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى الأمريكية وطالبت واشنطن بإنهاء مثل هذه الرحلات الجوية فوق بحر الصين الجنوبي.

كانت الصين حازمة بشكل متزايد في تعزيز مطالباتها بشأن معظم بحر الصين الجنوبي باعتبارها مياهها الإقليمية، وهو الموقف الذي رفضته الولايات المتحدة ودول أخرى تستخدم المساحة الشاسعة من المحيط للشحن.

أدت مطالبات الصين إلى نزاعات إقليمية طويلة الأمد مع دول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وهو أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم. اصطدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وسفينة مرافقة الأسبوع الماضي بسفينة خفر سواحل فلبينية وزورق إمداد عسكري قبالة منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في الممر المائي.

في أعقاب هذا الحادث، جدد الرئيس جو بايدن تحذيره بأن الولايات المتحدة ستكون ملزمة بالدفاع عن الفلبين، أقدم حليف لها في آسيا، إذا تعرضت القوات أو الطائرات أو السفن الفلبينية لهجوم مسلح. تحدث بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الأربعاء في البيت الأبيض.

ردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل في نزاعات بكين مع مانيلا.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي في بكين، إن "الالتزام الدفاعي الأمريكي تجاه الفلبين يجب ألا يقوض سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، ولا ينبغي أن يدعم المطالبات غير القانونية للفلبين".

تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتظام مناورات بحرية في بحر الصين الجنوبي، كما تحلق الطائرات بانتظام فوق المنطقة للتأكيد على أن المياه والمجال الجوي دوليان.

قال الجيش الأمريكي إن الطائرة بي -52 كانت "تقوم بشكل قانوني بعمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي" عندما اعترضتها الطائرة جيه - 11 يوم الثلاثاء.

تعد عمليات الاعتراض شائعة، حيث تقول الولايات المتحدة إن هناك أكثر من 180 حادثًا من هذا القبيل منذ خريف عام 2021.





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