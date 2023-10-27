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تأهل الترجي التونسي والوداد المغربي لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

10/27/2023 2:32:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)



أكمل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، بفوز الأول على مازيمبي الكونغولي 3-0 والثاني على إنييمبا النيجيري بالنتيجة نفسها في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

كان الترجي قد خسر 0-1 ذهابا لكنه قلب النتيجة لصالحه بثلاثية بمباراة الإياب ليحسم المواجهة لصالحه 3-1 في مجموع المباراتين، فيما جدد الوداد فوزه على إنييمبا بعد التغلب على الفريق النيجيري 1-0 ذهابا ليفوز 4-0 في مجموع المباراتين.

ويلتقي الترجي مع الوداد في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.

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