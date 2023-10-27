وزير الخارجية الصيني: بكين تريد الحد من سوء التفاهم مع واشنطن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم أمس الخميس، قبيل اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بكين تريد "الحد من سوء التفاهم وسوء التقدير" مع واشنطن.
وفي تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع بلينكن في واشنطن، أوضح وانغ أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يجب أن تعود إلى مسار صحي ومستقر ومستدام.
وتابع وزير الخارجية الصيني أن ما هو صواب وما هو خطأ لا يعتمد على من الأقوى أو الأعلى صوتا "لكن إذا تصرف الشخص بطريقة تتفق مع البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتتفق مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية، وتتفق مع معايير العلاقات الدولية وتتوافق مع مناخ العصر".
ومن ناحيته، قال بلينكن إنه يتفق مع ما قاله الوزير الصيني، وإنه يتطلع إلى "محادثات بناءة خلال اليومين المقبلين".
يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي زيارة وانغ يوم السبت.
وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد توترت بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديدات بكين ضد تايوان، والنزاعات التجارية المستمرة.
وعملت الدولتان مؤخرا على تحسين علاقاتهما من خلال الزيارات المتكررة التي يقوم بها ممثلو الحكومتين.
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