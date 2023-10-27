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وزير الخارجية الصيني: بكين تريد الحد من سوء التفاهم مع واشنطن

10/27/2023 2:32:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم أمس الخميس، قبيل اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بكين تريد "الحد من سوء التفاهم وسوء التقدير" مع واشنطن.

وفي تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع بلينكن في واشنطن، أوضح وانغ أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يجب أن تعود إلى مسار صحي ومستقر ومستدام.

وتابع وزير الخارجية الصيني أن ما هو صواب وما هو خطأ لا يعتمد على من الأقوى أو الأعلى صوتا "لكن إذا تصرف الشخص بطريقة تتفق مع البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتتفق مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية، وتتفق مع معايير العلاقات الدولية وتتوافق مع مناخ العصر".

ومن ناحيته، قال بلينكن إنه يتفق مع ما قاله الوزير الصيني، وإنه يتطلع إلى "محادثات بناءة خلال اليومين المقبلين".

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي زيارة وانغ يوم السبت.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد توترت بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديدات بكين ضد تايوان، والنزاعات التجارية المستمرة.

وعملت الدولتان مؤخرا على تحسين علاقاتهما من خلال الزيارات المتكررة التي يقوم بها ممثلو الحكومتين.


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