ليفربول وروما وباير ليفركوزن بالعلامة الكاملة في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة يوروبا ليغ





حقق ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي وباير ليفركوزن الالماني انتصارهم الثالث توالياً في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم ، ففازوا على تولوز الفرنسي 5-1 وسلافيا براغا التشيكي 2-0 وقره باغ الاذربيجاني 5-1 تواليا، الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

في المجموعة الخامسة، حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه تولوز، إذ تقدم النادي الإنجليزي عبر البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك تيس دالينغا التعادل لتولوز (16).

لكن الريدز دكّ شباك ضيوفه بعدها بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها الياباني واتارو إيندو وهو أول أهدافه مع ليفربول (31)، في الدقيقة الـ31، الأوروغوياني داروين نونييس (34)، الهولندي راين غرافينبيرخ (65)، والمصري محمد صلاح (90+3).

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمّد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة السابعة، واصل روما العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه سلافيا براغا التشيكي، وفضّ شراكته معه بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد منافسه عند 6 نقاط.

ويحتل سيرفيت السويسري المركز الثالث بنقطة وبفارق الاهداف عن شيريف تيراسبول المولدوفي الذي عاد من ارضه بالتعادل 1-1.

ونجح رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق فوزهم الخامس تواليا في مختلف المسابقات، وسحقوا في طريقهم سيرفيت 4-0 في الجولة الثانية من يوروبا ليغ.

وسجّل روما في هذه السلسلة 13 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 4 منها، وتحديداً منذ خسارته أمام جنوى 1-4 في أيلول/سبتمبر، كما تبرز قوّة فريق العاصمة على ارضه حيث فاز في 5 مباريات وخسر واحدة وتعادل في اخرى في السبع الاخيرة.

وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، افتتح روما التسجيل في الدقيقة الاولى بفضل إدواردو بوفي، قبل أن يضاعف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة (17).

وأنهى روما لضيفه سلسلة من 9 مباريات من دون هزيمة في جميع المسابقات، حقق خلالها 7 انتصارات، بينها الفوز على سيرفيت 2-0 وسحقه شيريف تيراسبول 6-0.

وفي المجموعة الثامنة، اكتسح باير ليفركوزن ضيفه قره باغ بخماسية تناوب على تسجيلها فلوريان فيرتز (4) والإسباني أليكس غريمالدو هدفين (29 و54) والنيجيري فيكتور بونيفاسي (35) وإدموند تابوسبا من بوركينا فاسو (57). وسجل هدف الخاسر تورال بايراموف من ركلة جزاء (16).

ورفع ليفركوزن، متصدر الدوري الالماني بقيادة مدربه الاسباني تشافي ألونسو، رصيده إلى 9 نقاط بفارق 3 عن قره باغ، فيما حصد مولده النروجي نقاطه الثلاث الاولى بسحقه هاكن السويدي متذيل الترتيب 5-1.

- خسارة أولى لوست هام -

وفي المجموعة الأولى، ألحق أولمبياكوس اليوناني بضيفه وست هام الإنكليزي خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، بفوزه الصعب عليه 2-1.

وتجمد رصيد وست هام، بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، في صدارة المجموعة عند 6 نقاط، فيما لحق به فرايبورغ الألماني في المركز الثاني بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الاهداف بفوزه على مضيفه باتشكا توبولا الصربي 3-1، متقدما بفارق نقطتين عن أولمبياكوس الثالث.

وحسم أولمبياكوس النتيجة لصالحه في الشوط الاول بتسجيله هدفين من تسديدة قوية لمهاجمه كوستاس فورتونيس (13)، قبل أن يضيف الثاني بالنيران الصديقة عندما حوّل مدافع وست هام الإيطالي أنجيلو أوغبونا الكرة خطأ في مرمى حارسه الفرنسي ألفونس أريولا (45+1).

وقّلص البديل البرازيلي لوكاس باكيتا الفارق من تسديدة على "الطاير" في الدقيقة 87.

وأنهى أولمبياكوس، بانتصاره على وست هام، سلسلة من 6 مباريات على أرضه لم يفز خلالها على فريق انجليزي على الصعيد القاري (تعادلان مقابل 4 هزائم)، وذلك منذ أن فاز على مانشستر يونايتد 2-0 في دوري الابطال في فبراير 2014.

وفي المباراة الثانية، فرض المهاجم الإيطالي فينتشينزو غريفو (30 عاماً) نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية فريقه فرايبورغ في الدقائق 49 من ركلة جزاء و59 و73 تواليا، رداً على هدف السبق للمضيف باتشكا توبولا في الشوط الاول عبر نيمانيا بيتروفيتش (13).

- مرسيليا يتصدّر -

وفي المجموعة الثانية، ارتقى نادي مرسيليا الفرنسي إلى الصدارة، بفوزه على ضيفه أيك أثينا اليوناني 3-1.

وعلى ملعب الفيلودروم، تناوب على تسجيل ثلاثية مرسيليا البرتغالي فيتور أوليفيرا (27)، المغربي أمين حارث (60 من ركلة جزاء)، وجوردان فيريتو (69 من ركلة جزاء)، فيما أحرز المكسيكي أوربيلين بينيدا (53) هدف أيك أثينا الوحيد.

وبهذا الفوز، رفع مرسيليا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول، فيما تراجع أيك إلى المركز الثاني مع أربع نقاط.

وعاد برايتون الإنجليزي إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثنائية نظيفة سجّلها البرازيلي جواو بيدرو (42) والإسباني العائد إلى التهديف أنسو فاتي (53.

ورفع برايتون رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي أياكس على نقطتين في قعر الترتيب.

وفي مسابقة كونفرنس ليغ (الثالثة من حيث الأهمية أوروبياً)، تصدر ليل المجموعة الأولى بسبع نقاط بعد فوزه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2-1، فيما حقق أستون فيلا الإنكليزي فوزاً كبيراً في المجموعة الخامسة على ألكمار الهولندي 4-1.

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