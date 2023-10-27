Saturday, 28 October 2023 02:42 GMT

80 جهة عارضة من 16 دولة في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

10/27/2023 2:32:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في 22 نوفمبر المقبل ويستمر يومين في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 80 جهة عارضةً من 16 دولة مختلفة.

ويلتقي الموزعون وصناع المحتوى الإعلامي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات الإعلامية والشركات الناشئة مع الزوار والمهتمين بشراء أحدث إصدارات المحتوى الإعلامي.

وقال منظمو الحدث إن صناعة المحتوى الرقمي العالمي تشهد ازدهارا كبيرا، إذ تقدر قيمتها السوقية بنحو 162.9 مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 282.3 مليار دولار بحلول العام 2032.

ويستضيف الحدث 4 أجنحة عالمية، من كل من تركيا وروسيا فيما تشارك كوريا الجنوبية بجناحين في دورة العام الحالي، ويتيح ذلك للزوار فرصة استكشاف محتوى متنوع وغني من أنحاء مختلفة من العالم.

ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 200 مشترٍ من أكثر من 25 دولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN27102023000110011019ID1107316760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث