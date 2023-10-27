80 جهة عارضة من 16 دولة في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

ينطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في 22 نوفمبر المقبل ويستمر يومين في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 80 جهة عارضةً من 16 دولة مختلفة.

ويلتقي الموزعون وصناع المحتوى الإعلامي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات الإعلامية والشركات الناشئة مع الزوار والمهتمين بشراء أحدث إصدارات المحتوى الإعلامي.

وقال منظمو الحدث إن صناعة المحتوى الرقمي العالمي تشهد ازدهارا كبيرا، إذ تقدر قيمتها السوقية بنحو 162.9 مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 282.3 مليار دولار بحلول العام 2032.

ويستضيف الحدث 4 أجنحة عالمية، من كل من تركيا وروسيا فيما تشارك كوريا الجنوبية بجناحين في دورة العام الحالي، ويتيح ذلك للزوار فرصة استكشاف محتوى متنوع وغني من أنحاء مختلفة من العالم.

ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 200 مشترٍ من أكثر من 25 دولة.

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