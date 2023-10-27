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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ «عملية محددة الهدف» بدبابات وسط غزة

10/27/2023 2:32:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن قواته البرية نفذت خلال الليل "عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة" بدعم من "طائرات مقاتلة ومسيرات" على أهداف لحركة حماس.

وأفاد الجيش في بيان أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات، مشيرا من جهة أخرى إلى قصف مواقع لحماس "على امتداد قطاع غزة".

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