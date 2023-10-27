الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ «عملية محددة الهدف» بدبابات وسط غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن قواته البرية نفذت خلال الليل "عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة" بدعم من "طائرات مقاتلة ومسيرات" على أهداف لحركة حماس.
وأفاد الجيش في بيان أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات، مشيرا من جهة أخرى إلى قصف مواقع لحماس "على امتداد قطاع غزة".
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