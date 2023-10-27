هيئة أمريكية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة أبل الذكية

أوصت هيئة أمريكية رسمية بحظر استيراد نماذج من ساعة "أبل" الذكية إلى الولايات المتحدة، اعتبرت شركة تصنيع الأجهزة الطبية "ماسيمو" أنها تقلّد تقنياتها لقياس مستوى الأكسجين في الدم، على ما أفادت الشركتان الخميس.

وأوضحت شركة "ماسيمو" التي تتخذ كاليفورنيا مقراً في بيان أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت "أمر استبعاد محدود" لهذه النماذج، يُفترَض أن يدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً ما لم تعترض الحكومة الأمريكية.

وتُصمَم منتجات "أبل" ومنها الساعات الذكية في الولايات المتحدة، لكنّها تُصَنَّع في معامل لمقاولين من الباطن أهمهم شركة "فوكسكون" التايوانية، تقع في الصين أو تايوان أو فيتنام.

ولم تحدد شركة "ماسيمو" النماذج التي يطالها هذا القرار. وادّعت الشركة على "أبل" أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية عام 2021 لاعتبارها أن ساعة "أبل واتش 6" التي طُرحت في السوق عام 2020 وكانت أول نموذج يتضمن وظيفة لقياس مستوى تَشَبُّع الأكسجين في الدم، تقلّد إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعتمد على الضوء.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة "ماسيمو" جو كياني في قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية "رسالة قوية مفادها أن القانون يعلو حتى على أكبر شركة في العالم".

أما "أبل" فأعلنت إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة الفدرالية. وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس، اتهمت المجموعة شركة "ماسيمو" بأنها "حاولت بشكل غير لائق استخدام لجنة التجارة الدولية الأمريكية لمنع ملايين المستهلكين الأمريكيين من الحصول على منتج قد ينقذ حياتهم، سعياً إلى إفساح المجال لساعتها الخاصة التي تقلّد ساعة +أبل+".

وأطلقت "أبل" الإصدار التاسع من ساعتها الذكية في سبتمبر الفائت.



