لا أحد في أمان .. الاتحاد الأوروبي يطلب «ممرات إنسانية وهدنات» في غزة

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر حيث أكدت الأمم المتحدة أن "لا أحد في أمان".

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساء الخميس أن 74 شاحنة مساعدات وصلت خلال ستة أيام من مصر إلى القطاع الفقير البالغة مساحته 362 كيلومترا مربعا والخاضع منذ بدء الحرب لـ"حصار مطبق" يحرم سكّانه الـ2,4 مليون نسمة من المياه والطعام والكهرباء.

وقبل اندلاع الحرب، كانت 500 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة الخاضع لحصار بري وبحري وجوي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حركة حماس عليه عام 2007 وشددته بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر.

وحذر المكتب من أن "الشركاء الإنسانيين لا يمكنهم الوصول بصورة آمنة إلى السكان المحتاجين وإلى المستودعات حيث المساعدات مخزنة".

ممرات إنسانية

وأعرب رؤساء ودول وحكومات البلدان الـ27 عن "قلقهم العميق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة" في بيان مشترك طالب بـ"ممرات إنسانية وهدنات" لإيصال المساعدات.

وكان البيت الأبيض دعا الثلاثاء إلى ""هدنات إنسانية محدودة" لتسهيل إيصال المساعدات بدل وقف إطلاق نار "لن يفيد في هذه المرحلة سوى حماس" التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية.

وأيد القادة الأوروبيون عقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" لبحث حل الدولتين، فيما تدخل الحرب يومها الـ21.

ففي السابع من أكتوبر تسلل مئات من عناصر حركة حماس إلى إسرائيل من قطاع غزة في هجوم غير مسبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، ردت عليه الدولة العبرية بحملة قصف مركز على قطاع غزة وحشد قوات تحضيرا لهجوم بري.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما احتجز عناصر حماس بحسب الجيش الإسرائيلي 224 شخصا رهائن بينهم أجانب، وأطلقوا سراح أربع نساء منهم إلى الآن.

وفي قطاع غزة، قُتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأعلنت عائلات رهائن مساء الخميس في تل أبيب أن "صبرها نفد" مطالبة الحكومة باستقبالها.

وقال إيال شيني والد الجندية روني شيني (19 عامًا) المفقودة التي قد تكون بين الرهائن "مضى عشرون يوما والحكومة صامتة".

ضربات أمريكية

وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية نشرت الخميس حجم الدمار وأحياء كاملة سويت أرضا جراء القصف.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن 45% من مساكن القطاع "تضررت أو دمرت".

وحذر الجيش الإسرائيلي منذ 15 أكتوبر سكان شمال قطاع غزة حيث يتركز القصف بصورة خاصة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا. وفر ما لا يقل عن 1,4 مليون فلسطيني من منازلهم منذ بدء الحرب بحسب الأمم المتحدة، هربا من القصف أو بسبب الإنذار الإسرائيلي.

غير أن القصف يطال أيضا جنوب القطاع حيث يحتشد مئات آلاف المدنيين.

وبحسب الأمم المتحدة، عاد حوالي ثلاثين ألف نازح إلى شمال القطاع في الأيام الأخيرة.

وقال عبد الله أياد الذي قرر العودة إلى مدينة غزة مع زوجته وبناتهما الخمس بعدما لجأوا إلى مستشفى في دير البلح "نعود لنموت في بيوتنا، هذا أشرف لنا".

ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس "عملية محددة الهدف" في شمال القطاع استخدم فيها دبابات، في إطار تحضيره لهجوم بري أعلن عنه مرارا وأكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء متوعدا بـ"القضاء على" حماس.

وتبدي الأسرة الدولية مخاوف حيال عواقب مثل هذا الهجوم محذرة من سقوط العديد من الضحايا المدنيين ومن اشتعال المنطقة.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات الخميس ضد منشأتين في شرق سوريا.

وقال في بيان إن "الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة هجمات مستمرة، وغير ناجحة في معظمها، ضد موظفين أمريكيين في العراق وسوريا".

وفي مصر، أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من أجهزة الاستخبارات وشهود إصابة ستة أشخاص لدى سقوط صاروخ ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المحاذية لإسرائيل على البحر الأحمر.

وذكرت القناة أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة" سقط صاروخ على طابا موقعا "ستة جرحى". وأفاد شهود وكالة فرانس برس أن صاروخا سقط على مبنى تابعا لمستشفى في المدينة حيث المعبر الحدودي بين مصر وإسرائيل.

ويتصاعد التوتر أيضا في الضفة الغربية المحتلة حيث قُتل أكثر من مئة فلسطيني في أعمال عنف منذ 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأطلقت دعوات إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة في عدد من المدن بينها نابلس والخليل.

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