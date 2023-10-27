جيش الاحتلال يدعي تنفيذه عمليات برية داخل حدود القطاع الليلة الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / ادعى جيش الاحتلال الاسرائيل تنفيذه عمليات برية داخل حدود غزة .
وبحسب مصادر عبرية فقد قام جيش الاحتلال خلال ساعات الليل بعمليتي توغل بريتين على أطراف بلدة بيت حانون ومخيم البريج وسط قصف مدفعي وحزام ناري كبير وتحليق مكثف للطيران.
وادعت المصادر العبرية ان معظم آليات الجيش
بقيت في مناطق مفتوحة وقريبة من السياج في حين تم الاقتحام بعد قليل ومحدود من المدرعات والوحدات الهندسية.
واكد موقع والا العبري هذه الاخبار وقال ان الجيش توغل الى مناطق فيها مبان سكنية خالية ليكشف عن مواقع منصات اطلاق صواريخ والبحث عن عبوات ناسفة اضافة.
واشار الموقع ان الاقتحام هدف ايضا لتوسيع المنطقة الامنية العازلة التي تسعى اسرائيل لاقامتها والتمهيد للاقتحام البري.
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