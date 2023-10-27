اربع شهداء و12 إصابة إثر اقتحام قوات الاحتلال جنين وقلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
حنين / قلقيلية / PNN / اعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم الجمعة عن ارتقاء اربع شهداء ثلاثة منهم في مخيم ومدينة جنين ورابع في محافظة قلقيلية.
وفي تفاصيل ما جرى في جنين استشهد فجر اليوم ثلاثة مواطنين في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها.
وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين.
وفي وقت لاحق وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، عثر المواطنون على شهيد ثالث بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وهو الشهيد جواد التركي.
وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى الشهيد أيسر عقب إصابته، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز (D9)، وداهمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونشرت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما شهدت سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.
وأكد مصادر طبية إصابة 12 شابا
برصاص الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
فيما قامت جرافات الاحتلال
بأعمال تجريف واسعة في أطراف مخيم جنين، ودمرت
الشوارع والبنية التحتية، وخط
المياه الرئيسي المغذي للمخيم.
كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق
الطرق المؤدية الى
المخيم بالسواتير الترابية في محاولة لعزله عن محيطة وخاصة مدينة جنين.
وباستشهاد الشبان
أبو الهيجا والعامر والتركي،
يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 109 شهداء، وأكثر من 1900 إصابة.
وعقب انسحاب قوات الاحتلال من جنين،
انطلقت مسيرة حاشدة،
من أمام مستشفى جنين الحكومي، جابت شوارع المدينة ومخيمها،
وهم يرفعون جثماني الشهيدين على الأكف ملفوفين بالعلم الفلسطيني وسط
الهتافات المنددة بعملية إعدام الشهيدين وجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء شعبنا في الضفة
قطاع غزة.
ودعا المشاركون
إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة .
وندد المشاركون بالمسيرة بانحياز أميركيا ودول الغرب للاحتلال، وبالصمت الدولي، إزاء ما يتعرض له شعبنا من مجازر منظمة وإبادة جماعية، وطالبوا كافة شعوب وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا والذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل حكومة الاحتلال .
وأعلنت فصائل
العمل الوطني والإسلامي في جنين عن مووعد تشييع جثماني
الشهيدين في اليامون ومخيم جنين، وذلك
اليوم بعد صلاة الجمعة.
استشهاد شاب في قلقيلية
وفي محافظة قلقيلية .استشهد، فجر اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية.
وكان الشاب والأسير المحرر عبد الحافظ أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر في وقت سابق من فجر اليوم نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيليلة ليعلن بعدها عن استشهاده.
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