اربع شهداء و12 إصابة إثر اقتحام قوات الاحتلال جنين وقلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) حنين / قلقيلية / PNN / اعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم الجمعة عن ارتقاء اربع شهداء ثلاثة منهم في مخيم ومدينة جنين ورابع في محافظة قلقيلية.

وفي تفاصيل ما جرى في جنين استشهد فجر اليوم ثلاثة مواطنين في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين.

وفي وقت لاحق وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، عثر المواطنون على شهيد ثالث بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وهو الشهيد جواد التركي.

وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى الشهيد أيسر عقب إصابته، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز (D9)، وداهمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونشرت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما شهدت سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.

وأكد مصادر طبية إصابة 12 شابا

برصاص الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

فيما قامت جرافات الاحتلال

بأعمال تجريف واسعة في أطراف مخيم جنين، ودمرت

الشوارع والبنية التحتية، وخط

المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق

الطرق المؤدية الى

المخيم بالسواتير الترابية في محاولة لعزله عن محيطة وخاصة مدينة جنين.

وباستشهاد الشبان

أبو الهيجا والعامر والتركي،

يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 109 شهداء، وأكثر من 1900 إصابة.

وعقب انسحاب قوات الاحتلال من جنين،

انطلقت مسيرة حاشدة،

من أمام مستشفى جنين الحكومي، جابت شوارع المدينة ومخيمها،

وهم يرفعون جثماني الشهيدين على الأكف ملفوفين بالعلم الفلسطيني وسط

الهتافات المنددة بعملية إعدام الشهيدين وجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء شعبنا في الضفة

قطاع غزة.

ودعا المشاركون

إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة .

وندد المشاركون بالمسيرة بانحياز أميركيا ودول الغرب للاحتلال، وبالصمت الدولي، إزاء ما يتعرض له شعبنا من مجازر منظمة وإبادة جماعية، وطالبوا كافة شعوب وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا والذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل حكومة الاحتلال .



وأعلنت فصائل

العمل الوطني والإسلامي في جنين عن مووعد تشييع جثماني

الشهيدين في اليامون ومخيم جنين، وذلك

اليوم بعد صلاة الجمعة.

استشهاد شاب في قلقيلية



وفي محافظة قلقيلية .استشهد، فجر اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية.

وكان الشاب والأسير المحرر عبد الحافظ أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر في وقت سابق من فجر اليوم نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيليلة ليعلن بعدها عن استشهاده.







