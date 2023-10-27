في اليوم الـ21 للعدوان: عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة لتدمير في البنايات السكنية والبنية التحتية، في اليوم الـ21 للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت مصادر محلية باستشهاد 15 مواطنا بينهم 6 أطفال وأربع سيدات ومسنان، في غارات استهدفت منزلين أحدهما لعائلة محيسن في حي الأمل، والثاني لعائلة العلمي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ منزلا لعائلة ياسين على رؤوس ساكنيه في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما زال عدد منهم تحت الركام.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف ومتواصل لساعات المناطق الشرقية والغربية من حي الزيتون، وقد سقطت قذائف على منازل المواطنين، أوقعت إصابات في صفوفهم.

وافادت مصادر محلية استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، بُعيد استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو شحمة في منطقة معن بخان يونس، إضافة إلى وقوع إصابات بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو ناموس في المخيم الغربي بخان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأطلقت بوارج وزوارق بحرية الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا في المكان.

وكانت مستشفيات قطاع غزة أعلنت في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن

7028 مواطنا استشهدوا، منهم 2913 طفلا و1709 امرأة و397 مسنا، وإصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7تشرين أول/أكتوبر الجاري.