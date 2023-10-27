في اليوم الـ21 للعدوان: عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة لتدمير في البنايات السكنية والبنية التحتية، في اليوم الـ21 للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
وذكرت مصادر محلية باستشهاد 15 مواطنا بينهم 6 أطفال وأربع سيدات ومسنان، في غارات استهدفت منزلين أحدهما لعائلة محيسن في حي الأمل، والثاني لعائلة العلمي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.
واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ منزلا لعائلة ياسين على رؤوس ساكنيه في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما زال عدد منهم تحت الركام.
وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف ومتواصل لساعات المناطق الشرقية والغربية من حي الزيتون، وقد سقطت قذائف على منازل المواطنين، أوقعت إصابات في صفوفهم.
وافادت مصادر محلية استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، بُعيد استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو شحمة في منطقة معن بخان يونس، إضافة إلى وقوع إصابات بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو ناموس في المخيم الغربي بخان يونس.
كما قصفت طائرات الاحتلال المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
وأطلقت بوارج وزوارق بحرية الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا في المكان.
وكانت مستشفيات قطاع غزة أعلنت في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن
7028 مواطنا استشهدوا، منهم 2913 طفلا و1709 امرأة و397 مسنا، وإصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7تشرين أول/أكتوبر الجاري.
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