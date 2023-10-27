واشنطن: ضرباتنا في سوريا منفصلة عن الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة أن الضربات التي نفذتها، فجر الجمعة، على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني "منفصلة عن الحرب على غزة.
وأضاف بيان لوزير الدفاع الأميركي عن الضربات، أنها كانت "للدفاع عن النفس"، و"تهدف فقط إلى حماية والدفاع عن الأفراد الأميركيين في العراق وسوريا".
وأكد البيان أن الضربات "منفصلة عن الحرب على غزة ولا تشكل تحولا في نهجنا تجاهه"، موضحا: "نواصل حث جميع الكيانات الحكومية وغير الحكومية على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن يتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع".
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