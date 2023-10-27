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واشنطن: ضرباتنا في سوريا منفصلة عن الحرب على غزة

10/27/2023 2:20:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة أن الضربات التي نفذتها، فجر الجمعة، على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني "منفصلة عن الحرب على غزة.


وأضاف بيان لوزير الدفاع الأميركي عن الضربات، أنها كانت "للدفاع عن النفس"، و"تهدف فقط إلى حماية والدفاع عن الأفراد الأميركيين في العراق وسوريا".


وأكد البيان أن الضربات "منفصلة عن الحرب على غزة ولا تشكل تحولا في نهجنا تجاهه"، موضحا: "نواصل حث جميع الكيانات الحكومية وغير الحكومية على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن يتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع".


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