متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون شارع مكتب عضو كونغرس أميركي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق متظاهرون الشارع الذي يتواجد فيه مكتب عضو الكونغرس الأميركي جون فيترمان في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك لمطالبته بوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.
وحمل المتظاهرون دمية ضخمة على شكل فيترمان كتب عليها شعار "الصامت عن التطهير العرقي".
وفي ذات السياق، اعتصم العشرات من المحتجين أمام مكتب عضو الكونجرس آدم شيف لمطالبته دعم وقف إطلاق النار في غزة.
وحمل المعتصمون لافتة كبيرة كتب عليها "يجب وقف إطلاق النار الآن". وفا
MENAFN27102023000208011052ID1107316704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.