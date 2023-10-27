متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون شارع مكتب عضو كونغرس أميركي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق متظاهرون الشارع الذي يتواجد فيه مكتب عضو الكونغرس الأميركي جون فيترمان في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك لمطالبته بوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وحمل المتظاهرون دمية ضخمة على شكل فيترمان كتب عليها شعار "الصامت عن التطهير العرقي".



وفي ذات السياق، اعتصم العشرات من المحتجين أمام مكتب عضو الكونجرس آدم شيف لمطالبته دعم وقف إطلاق النار في غزة.



وحمل المعتصمون لافتة كبيرة كتب عليها "يجب وقف إطلاق النار الآن". وفا

