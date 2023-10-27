Saturday, 28 October 2023 02:41 GMT

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون شارع مكتب عضو كونغرس أميركي

10/27/2023 2:20:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق متظاهرون الشارع الذي يتواجد فيه مكتب عضو الكونغرس الأميركي جون فيترمان في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك لمطالبته بوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وحمل المتظاهرون دمية ضخمة على شكل فيترمان كتب عليها شعار "الصامت عن التطهير العرقي".


وفي ذات السياق، اعتصم العشرات من المحتجين أمام مكتب عضو الكونجرس آدم شيف لمطالبته دعم وقف إطلاق النار في غزة.


وحمل المعتصمون لافتة كبيرة كتب عليها "يجب وقف إطلاق النار الآن". وفا


MENAFN27102023000208011052ID1107316704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث