Saturday, 28 October 2023 02:41 GMT

الاتحاد الإفريقي: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

10/27/2023 2:20:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن الاتحاد لا يزال ثابتا في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسلام في وطنه.


وأضاف في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، أنه نقل هذا الأمر لمجموعة من السفراء العرب خلال استقبالهم، فيما أشاد السفراء بموقف المنظمة تجاه الحرب الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.


وأوضح فقيه أن موقف الاتحاد "نابع من واجب يحتم عليه الالتزام به، في ظل الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، منوها إلى لقائه الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمة القاهرة للسلام، الذي أكد خلاله على اعتزازه بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.
وكان الاتحاد الإفريقي أصدر بيانا في وقت سابق، ذكّر فيه بأن "إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".


MENAFN27102023000208011052ID1107316703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث