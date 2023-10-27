الاتحاد الإفريقي: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن الاتحاد لا يزال ثابتا في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسلام في وطنه.



وأضاف في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، أنه نقل هذا الأمر لمجموعة من السفراء العرب خلال استقبالهم، فيما أشاد السفراء بموقف المنظمة تجاه الحرب الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأوضح فقيه أن موقف الاتحاد "نابع من واجب يحتم عليه الالتزام به، في ظل الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، منوها إلى لقائه الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمة القاهرة للسلام، الذي أكد خلاله على اعتزازه بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وكان الاتحاد الإفريقي أصدر بيانا في وقت سابق، ذكّر فيه بأن "إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".

