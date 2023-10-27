استمرار التداولات الجانبية للبيتكوين مع عودة التركيز على المخاوف التنظيمية

(MENAFN
- Your Mind Media ) تستمر البيتكوين في التماسك بالقرب من مستوى 34,500 دولاراً اليوم. فيما قد شهدنا عودة المكاسب إلى الايثريوم التي لامست مستوى 1865 دولاراً عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش وهو ما يمثل أعلى المستويات منذ العاشر من أغسطس الفائت.
يبدو أن الهدوء قد عاد إلى سوق العملات المشفرة بعد الضجيج الذي ساد في الأسواق أوائل هذا الأسبوع وذلك مع المعنويات المرتفعة للغاية آنذاك مع ترقب الإطلاق الوشيك لأول صناديق البيتكوين الفورية وذلك بعد إدراج صندوق iShares Bitcoin Trust ضمن قوائم شركة المقاصة Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)، ليتبين لاحقاً أن هذا الادراج إجراء معياري قبل إطلاق أي من الصناديق المتداولة وأن ذلك لن يعني بحال من الأحوال الحصول أو تأكيد اقتراب الحصول على الموافقة من الهيئات الناظمة.
إلا أن البيتكوين قد تمكنت من الاحتفاظ بمستوى 34,000 دولاراً رغم الانحسار التدريجي لهذا الضجيج. فيما يبدو أن التركيز قد عاد الأن إلى القضية الأساسية التي تعوق دون نمو سوق العملات المشفرة؛ وهي المخاوف التنظيمية والتشريعية.
حيث كنا قد شهدنا حديث أحد المطلعين على المعركة القضائية الدائرة ما بين Ripple Lab وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، المحامي Bill Morgan، عن أن الصراع في أروقة المحاكم قد يستمر مطولةولا أُفق لحله في الوقت الحالي وأنه قد يتجه إلى التصعيد أكثر لا إلى التسوية وحل النزاع.
إضافة إلى ذلك، شهدنا حديث رئيس SEC، Gary Gensler، في منتدى يتعلق بإنفاذ القانون في سوق الأوراق المالية الذي استمر فيه بتوجيه الانتقادات إلى سوق العملات المشفرة وأكد أن الهيئة يجب أن تشرف على هذا السوق وأن المستثمرين فيه يجب أن يتمتعون بالحماية ذلك أن معظم الأصول الرقمية هي "عقود استثمارية".
كما عبر رئيس الهيئة عن قلقه من هذه التكنولوجيا نظراً لطبيعتها اللامركزية كما استذكر الفترة التي سبقت تنظيم الأسواق المالية منذ حوالي مئة عام والتي انتشرت فيها حالات الاحتيال والإفلاس وغسيل الأموال.
أعتقد أن يقوله ويفعله الفاعلين والمطلعين بما يخص التطورات القضائية والتشريعية يجب أن يلقى كامل التركيز من المستثمرين عوضاً عن الآمل في إطلاق صناديق البيتكوين الفورية أو الـ halving القادم للبيتكوين وغيره. كما أرى أن عدم تسوية النزاعات القضائية واتضاح معالم البيئة التشريعية المحيطة بسوق العملات المشفرة سيعوق دون النمو المستدام والتبني الواسع لهذه التكنولوجيا.
إطلاق صناديق البيتكوين الفورية قد يعزز الطلب على البيتكوين والـ halvingسيقلص نمو المعروض منها، نعم هذا صحيح. إلا أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن نرى مستويات خيالية كما يتم الحديث عنه. تذكر ما يحصل في سوق الأسهم، حيث يمكن للشركة أن تقوم بإعادة شراء الأسهم لدعم السعر وقد تتم حيازة نسبة جوهرية من الأسهم القائمة من قبل مدراء الأصول لإدراجها ضمن الصناديق المتداولة لكن هذا لا يعني أن سعر السهم سيرتفع إلى اللانهاية، لا بل قد يحدث العكس تماماً لأسباب عديدة. الأساسيات والبتني والبيئة التنظيمية الواضحة هي من سيحدد مستقبل هذا السوق وإلى أين سيذهب، لا شيء آخر مطلقاً، هذا ما أعتقده.
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