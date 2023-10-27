شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطيء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، فجر الجمعة، لمسجد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
واستهدف طيران الاحتلال الحربي المسجد الأبيض في مخيم الشاطىء بعدة صواريخ ما أدى إلى تدميره.
ويواصل الاحتلال قصفه على شمال غرب مدينة غزة، وفي حيي النصر والشيخ رضوان، وتل الهوى، وكذلك قصف شقة سكنية بالقرب من مخيم الشاطئ، كما قصف مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والشجاعة في مدينة غزة. وفا
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