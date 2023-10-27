شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطيء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، فجر الجمعة، لمسجد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



واستهدف طيران الاحتلال الحربي المسجد الأبيض في مخيم الشاطىء بعدة صواريخ ما أدى إلى تدميره.



ويواصل الاحتلال قصفه على شمال غرب مدينة غزة، وفي حيي النصر والشيخ رضوان، وتل الهوى، وكذلك قصف شقة سكنية بالقرب من مخيم الشاطئ، كما قصف مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والشجاعة في مدينة غزة. وفا

