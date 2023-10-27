10 شهداء بينهم صحفي بقصف الاحتلال لمناطق في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 10 مواطنين بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على منازل المواطنين في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس مما أدى الى استشهاد الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خانيونس، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات.



في حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس، وارتقى بهذا القصف شهيدين وعدد من الإصابات.



كما قصفت منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس، ارتقى إثره شهيد وعدد من الإصابات. وفا

