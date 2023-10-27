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حاكم فلوريدا يكشف عن ترتيبات لإرسال أسلحة وذخائر للاحتلال

10/27/2023 1:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، إن إدارته تعاقدت مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى الاحتلال وإنها تعمل على إيصال الأسلحة والذخائر من خلال أطراف خاصة.
ولم يكشف ديسانتيس سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها، ولم يتضح كيف ستستخدم الذخيرة في نهاية المطاف.


وفي حين أن القانون يسمح لولاية أميركية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأميركية.


ولم تستجب إدارة ديسانتيس لطلبات التعليق بشأن تفاصيل شحناتها إلى الاحتلال وكذلك وزارة التجارة الأميركية التي تشرف على العديد من ضوابط التصدير المتعلقة بالذخيرة والمعدات العسكرية.


ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف للاحتلال في الانتخابات التمهيدية. الشرق الاوسط


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