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نيويورك تايمز: انقسام بكيان الاحتلال بشأن اجتياح غزة.. ونتنياهو رفض التوقيع

10/27/2023 1:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي أميركي عن انقسامات على المستويين السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال بشأن الغزو البري الشامل المرتقب لقطاع غزة.


وقالت صحيفة "نيويورك تايمز " إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التوقيع على خطة الاجتياح، بعد أن وضعت القيادة العسكرية اللمسات الأخيرة عليها.


وحسب تقرير الصحيفة، فإن نتنياهو "أثار غضب الجيش برفضه التوقيع على خطة الغزو البري، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يريد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الوزراء الحربي الذي شكله بعد 7 أكتوبر.
وخلص التقرير من خلال تعليقات 7 ضباط بارزين و3 مسؤولين في الحكومة، إلى أنه "رغم حشد الاحتلال لقواته البرية على حدود غزة، فإن القادة السياسيين والعسكريين منقسمون حول متى وكيف سينفذ الغزو، وحتى ما إذا كان سينفذ من الأساس".


ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن تأجيل الغزو يهدف جزئيا إلى منح المفاوضين المزيد من الوقت لمحاولة إطلاق سراح بعض الرهائن .


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