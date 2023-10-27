شركة تيك توك ترد على اتهام حظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين

أكدت منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة أن اتهامات الحكومة الماليزية لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة".

وأفاد متحدث باسم تيك توك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود على تيك توك، ونحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا".

وحذرت ماليزيا أمس الخميس من إجراءات محتملة ضد شركتي تيك توك وميتا قائلة إن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وقالت شركة ميتا أمس الخميس إنه "لا صحة" لهذه الاتهامات مضيفة أنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها فيسبوك.

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