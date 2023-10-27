فيلم «وداعاً جوليا» يحقق نجاحات مهمة في عروضه بدور السينما المصرية

منذ انطلاقة الفيلم السوداني «وداعاً جوليا»، للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء، في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر، وهو يشهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً للأنظار، حيث حصل على عروض كاملة العدد، ومن المقرر أن يستمر الاحتفاء بالفيلم وبطاقم عمله، حيث سيقام عرض للفيلم يوم غد، السبت 28 أكتوبر في سينما زاوية، الساعة 7 مساءً، بحضور المخرج محمد كردفاني والمنتجين أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة والبطلين إيمان يوسف ونزار جمعة، إذ ستجري مناقشة مع الجمهور بعد الفيلم.

وكانت عروضه قد انطلقت في 12 سينما في جميع أنحاء الجمهورية أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19، وهي:

سينما VOX - مول مصر، سينما أركان - الشيخ زايد، سينما الزمالك (يوم الثلاثاء حفلة ٧ م)، سينما زاوية - وسط البلد، جلاكسي المنيل، سينما الهرم، بوينت ٩٠ - التجمع الخامس، سينما جلاكسي كايرو فيستفال سيتي، سينما الرحاب، سينما مدينتي، سين سينما - District 5، ارابيلا سي سينما، جلاكسي المعادي، سينما جولف سيتي - العبور، سي سينما - الجونة، سينما أمير - الإسكندرية، سينما مترو - الإسكندرية، جالكسي مول - طنطا.

على الجانب الإعلامي، نال الفيلم إشادة كبيرة. إذ كتب الناقد طارق الشناوي: «المخرج محمد كردفانى نسج فيلمه بعمق وإبداع، منح الفيلم مزاجاً واحداً محافظاً على الهامش المقنن من الشاعرية التي تغلف الأحداث، كما أن لديه القدرة على تقنين فن قيادة ممثل، ليبرع الجميع بمن فيهم الطفل في الأداء». فيما كتب ستيفن ساتيو في موقع The Moveable Fest: «برع الفيلم في التعبير عن الكثير من الأشياء في مساحة ضيقة وبعدد قليل من الشخصيات».

«وداعاً جوليا» من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم. كما يشارك في الإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود (RED STAR/ مصر) ومايكل هينريكس Die Gesellschaft DGS)/ ألمانيا)، وخالد عوض ومحمد كردفاني (Klozium Studios/ السودان)، ومارك إرمر (Dolce Vita Films/ فرنسا)، وفيصل بالطيور (Cinewaves/ السعودية) وعلي العربي (Ambient Light/ مصر) وأدهم الشريف (CULT/ مصر) وإسراء الكوقلي هاغستروم (Riverflower/ السويد).