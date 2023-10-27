«مجمع اللغة العربية بالشارقة» يستضيف طلاب جامعة ياجيلونسكي البولندية في برنامج لتعلم العربية



استقبل مجمع اللغة العربية بالشارقة وفداً من 13 طالباً وطالبة يدرسون العربية في جامعة ياجيلونسكي في كراكوف بجمهورية بولندا، يرافقهم 3 أساتذة في زيارة تستمر حتى 5 نوفمبر 2023 وفقاً لخطة تعليمية وضعها فريق التدريس في المجمع، وتشمل مهارات اللغة الأربع، وهي الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة بما يتناسب مع مستويات الطلاب ويضمن لهم أكبر قدر من الاستفادة.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار التعاون الثقافي والعلمي بين المجمع والجامعة، سيحظى الطلاب ببيئة مثالية تتيح لهم تواصلاً لغوياً فاعلاً من خلال الحوار مع متحدثي اللغة العربية الأصليين أثناء الرحلات والجولات الثقافية التي سينظمها المجمع للوفد وتتضمن زيارات لعدد من الصروح العلمية والمعرفية في إمارة الشارقة بهدف دعم معرفتهم اللغوية وربطهم بالثقافة العربية انسجاماً مع رؤية المجمع في كونه منارة أكاديمية لغوية تهدف للتمكين للغة العربية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة وموظفو المجمع. فيما رافق وفد الطلاب كل من الدكتورة أغنيشكا باوكا لاسيك رئيسة معهد الاستشراق والدراسات الشرقية والدكتورة بربارا ميخلاك بيكولسكا رئيسة قسم الدراسات الشرقية في جامعة كراكوف.

ونظم المجمع في مستهل الزيارة جولة في أروقته تعرف خلالها الوفد على مكتبة المجمع ومرافقه واطلع على الصفوف الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية فيما بدأ الطلاب أول لقاءاتهم الدراسية بالتعرف إلى فريق التدريس وجوانب من الثقافة العربية الإماراتية.

وتم توزيع الطلاب إلى مستويين مبتدئ ومتوسط، حيث سيكون التركيز في المستوى المبتدئ على تعليمهم ضبط مخارج الحروف العربية ودعم حصيلتهم اللغوية من خلال إمدادهم بالمزيد من المفردات والقواعد كما سيمنحون فرصة استعمال اللغة تفاعلياً أثناء الدرس تحدثاً وكتابة مما يساعدهم في كسر حاجز القلق والخوف من استعمال اللغة العربية.

فيما يركز المستوى المتوسط على دعم مهارات التواصل باللغة العربية عن طريق تعليمهم النطق العربي السليم أثناء الحوار واستعمال اللغة بالإضافة إلى الدروس المكثفة التي ستشتمل على نصوص القراءة والاستماع التي ستمدهم بالكثير من المفردات، إلى جانب دعم قدرتهم على فهم تلك النصوص مما يطور لديهم مهارات التحدث والكتابة وطرح مواضيع متعددة تفتح لهم نوافذ على الثقافة العربية عامة وعلى ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة.